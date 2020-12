Wielki finał PES-a już w sobotę. Do wygrania coś więcej niż pieniądze. Studio LIVE

Zawodnicy mają o co walczyć. Zwycięzca turnieju oprócz nagrody finansowej otrzyma zaproszenie do udziału w zamkniętych kwalifikacjach do reprezentacji Polski w sezonie 2020/21. To wszystko w ramach współpracy między Polską Ligą Esportową a PZPN eFutbol. A trzeba przyznać, że przyszły rok zapowiada się imponująco, gdyż przez nami UEFA eEuro 2021.

Do wygrania coś więcej niż pieniądze

Pro Evolution Soccer w tym roku świętuje swoje 25-lecie, więc to idealna okazja na cieszenie się wirtualnymi rozgrywkami. Przed kilkoma dniami wypuszczono również darmowy eFootball PES 2021 Lite, który posiada wiele funkcji, m.in. w pełni dostępny tryb myClub, trening, Matchday czy Local Match.

Transmisję z finałowej fazy rozgrywek będzie można oglądać od godziny 15:00 na fanpage'u oraz stronie Sport.pl. W przerwie meczów zobaczymy studio prowadzone przez naszego dziennikarza, Dominika Wardzichowskiego. Jego gościem będzie Bartosz "Bartas" Tritt, który w wirtualnych rozgrywkach stanął na podium Mistrzostw Świata.

Uczestnicy finałów:

BACKTOLOBBY

JANCIOPL

GALIUSZGALILEUSZ

THEONLY1ZIKO

ZIOMSON_PL

POGO19

MICHAL_XP

MIKANDO94

Relacja zawodów rozpocznie się już o 10:45, a od godziny 15:00 transmisja finałowa prowadzona będzie na Facebooku Sport.pl oraz na stronie głównej Sport.pl.

