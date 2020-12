O co chodzi z CS-em? Poznaj najważniejsze pojęcia w CS:GO!

Counter Strike: Global Offensive to taktyczny FPS (First Person Shooter), w którym rywalizują dwa piecioosobowe zespoły. Jeden z nich pełni rolę terrorystów, którzy mają za zadanie podłożyć bombę w wyznaczonym obszarze, zaś druga ekipa, antyterrorystów, musi im to uniemożliwić. Po 15 rundach następuje zamiana stron. Postanowiliśmy przygotować specjalnie dla Was słownik najważniejszych pojęć związanych z grą. To wcale nie jest takie trudne!

ACE - zabicie przez jednego gracza wszystkich zawodników drużyny przeciwnej

BS (bombsite) - miejsce, w którym drużyna atakująca ma za zadanie podłożyć bombę

Cheater - osoba oszukująca, używająca niedozwolone wspomagacze

Clutch - wygranie z przeciwnikiem w sytuacji, gdy jesteśmy jedynym żyjącym zawodnikiem w naszej drużynie

Eco - jest to runda, w której zespół nie zakupuje żadnej broni w celu oszczędzenia pieniędzy (gra tylko z pistoletami)

Flash - granat błyskowo-hukowy

Full-auto - nieprzerwane strzelanie długą serią

Frag - zabicie przeciwnika

GG - skrót od wyrażenia "good game" - dobra gra. Używane na koniec mapy.

Paka - tak potocznie nazywa się bombę

Respawn (resp) - miejsce, w którym odradzają się gracze

Rush - prosta taktyka wykorzystująca element zaskoczenia, polegająca na jak najszybszym dostaniu się na określoną pozycję. Najczęściej słyszymy "Rush A" lub "Rush B" w odniesieniu do bombsite'ów.

Smoke - granat dymny