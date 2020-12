Gracz znalazł banalny sposób na strzelanie goli w FIFA 21. Wygrasz każdy mecz [WIDEO]

Jest wiele sposobów na strzelanie goli w FIFA 21. Gra od EA Sports jest pod względem możliwości zagrań mocno rozbudowana, ale gracze w dalszym ciągu znajdują sposoby na ułatwienie sobie rozgrywki. Wszystko po to, aby zdominować przeciwników w trybie multiplayer - FIFA Ultimate Team.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Rzuty rożne są kluczowe

Użytkownik Reddita o nicku mr_kap zaproponował prosty trick, polegający na odpowiednim rozegraniu rzutu rożnego. Zawodnik wykonujący stały fragment podaje piłkę do innego piłkarza, znajdującego się w okolicach narożnika linii szesnastego metra. Ten jedyne co musi zrobić, to lekko ją sobie podrzucić i efektownym lobem pokonać bramkarza, strzelając w długi róg bramki. Dla wielu najtrudniejszy będzie z pewnością element podbicia piłki. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć prawą gałkę na naszym padzie (R3) bez wciśniętego sprintu.

FIFA 21 dwa miesiące po premierze nadal przyciąga sporo uwagi. To nie pierwszy raz, gdy internauci wypatrzyli błąd lub cudowny sposób na łatwe zwycięstwa. Do tej pory mogliśmy usłyszeć między innymi o piłkarzach wylatujących w powietrze lub prostym tricku na strzelanie bramek bezpośrednio z rzutu rożnego. Z całą pewnością, z biegiem czasu poznamy kolejne zaskakujące odkrycia internautów.

Za mało chwalimy się legendą Kazimierza Deyny. Postanowiliśmy to zmienić [IKONA FUTBOLU 2020]