Zawody esportowe z tłumaczeniem na język migowy? Polacy robią to jako pierwsi!

Około 900 tysięcy Polaków ma problem ze słuchem. Jest wiele organizacji, które walczą z cyfrowym wykluczeniem. Teraz z inicjatywy agencji Fantasyexpo powstał słownik esportowych pojęć w języku migowym. - Jestem dumny i szczęśliwy z tej inicjatywy. Pomysł zrodził się w mojej głowie i chodził za mną od dłuższego czasu, aż udało mi się znaleźć naprawdę wspaniałych ludzi, z którymi mogę realizować ten projekt. Uważam, że w gamingu i esporcie nie istnieją żadne bariery, co udowadnia nasza akcja - mówi Bartosz Wilczek, Head of esports Fantasyexpo.

Granie to rozgrywka bez ograniczeń i barier

W najbliższy weekend najlepsze zespoły w Polsce zmierzą się w finałach Polskiej Ligi Esportowej, w których zawalczą o 100 tysięcy złotych. Wśród zawodników nie zabraknie prawdziwych gwiazd i legend nie tylko polskiego esportu. Jak podkreślają sami organizatorzy, "esport w Polsce ma silną pozycję i rozpoznawalnych na całym świecie zawodników". Mowa tutaj m.in. o Filipie "neo" Kubskim, Wiktorze "TaZie" Wojtasie i Januszu "Snaxie" Pogorzelskim. Cała ta trójka występowała kiedyś w legendarnym Virtus.pro, w którego barwach zdobyli mistrzostwo świata w Counter Strike'u. Transmisja z tych rozgrywek będzie tłumaczona na język migowy.

- Poszukiwanie rozwiązań, które mogą wyjść poza znany w świecie esportu szablon, to droga kreatywna i zaskakująca. Chcemy pokazywać, że granie w gry komputerowe, to rozrywka bez ograniczeń i bez barier, dla wszystkich, niezależnie od uwarunkowań. Mam nadzieję, że chociaż w najmniejszym stopniu sprawimy przyjemność tym, którzy do tej pory nie mogli w taki sposób przeżywać wydarzeń gamingowych - mówi Joanna Marks, Head of Media Relation w Polskiej Lidze Esportowej.

Oprócz tego Fantasyexpo stworzyło słownik esportowych pojęć w języku migowym. Możecie go obejrzeć poniżej:

Polska Liga Esportowa to spółka, która organizuje rozgrywki esportowe, ale także stara się edukować z zakresu esportu i próbuje wraz z esportem przedostać się mainstreamu, współpracując z wieloma osobami ze świata show-biznesu. Inwestorem PLE jest były koszykarz NBA, Marcin Gortat, który znany jest również z licznych akcji charytatywnych oraz edukacyjnych organizowanych przez jego Fundację MG13.

