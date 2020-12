Gracze nie będą się nudzić. Rusza zimowy turniej Rainbow Six Siege!

Rainbow Six Siege to gra, w której rywalizują ze sobą dwie pięcioosbowe drużyny. Jedna z nich pełni rolę atakującej, a druga obrońców. W produkcji Ubisoftu można się wcielić w dwie polskie postacie, a w jednej z aktualizacji gry znalazła się nawet jednostka GROM. Więcej o tej grze przeczytacie tutaj.

Niedługo ruszą przedświąteczne kwalifikacje

Polski oddział Ubisoftu ogłosił, że zawodnicy zawalczą o pulę nagród w wysokości 20 tysięcy dolarów. Pierwszy turniej kwalifikacyjny ruszy za dwa tygodnie, 14 grudnia. Ostatni, czwarty z nich odbędzie się 23 grudnia.

Terminy kwalifikacji:

14.12.2020 - 1 Turniej Kwalifikacyjny, start godzina 18:00

16.12.2020 - 2 Turniej Kwalifikacyjny, start godzina 18:00

21.12.2020 - 3 Turniej Kwalifikacyjny, start godzina 18:00

23.12.2020 - 4 Turniej Kwalifikacyjny, start godzina 18:00

Po grudniowych kwalifikacjach, w styczniu oraz w lutym osiem najlepszych zespołów zmierzy się w ramach siedmiu ligowych kolejek. Całość zostanie zwieńczona 3-dniowym finałem, który zostanie rozegrany całkowicie w internecie. Przypomnijmy, że Rainbow Six Siege to coraz popularniejsza gra esportowa w naszym kraju. Ostatnio mieliśmy okazję ją śledzić w trzeciej turze Polish Esport Cup 2020 Sezon 2, zakończonej zwycięstwem Padre Crew (ex-Izako Boars). Kilka tygodni wcześniej ta sama ekipa pod banderą Izako Boars zwyciężyła w Rainbow Six Polish Masters, zyskując tytuł mistrza Polski.

