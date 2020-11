Z tym telewizorem przejmiesz pełną kontrolę nad grą

Materiał powstał we współpracy z Samsung

Świetne kolory, szczegółowy i płynny obraz oraz duży ekran to elementy, które wpływają na wrażenia z oglądania. Liczy się efekt końcowy. Dla widza ważne jest, aby kolor murawy był rzeczywisty, a numery na koszulkach zawodników nie pozostawiały wątpliwości, kto kreuje kolejną świetną akcję pod bramką przeciwnika.

Aby osiągnąć optymalne efekty, telewizor, taki jak Samsung QLED Q80T, wykorzystuje szereg technologii i funkcji. Wśród nich wymienić można choćby rozdzielczość 4K, 100% Natężenie Kolorów czy HDR. Wrażenia podczas oglądania spotęguje Inteligentne Skalowanie do 4K1. Obrazy i dźwięk są analizowane i poprawiane w czasie rzeczywistym, by wydobyć z nich jeszcze lepsze odwzorowanie szczegółów czy krawędzi. Uwadze widza nie umkną więc detale na koszulkach piłkarzy. Szczegóły będą niezwykle wyraźne także dzięki Bezpośredniemu Strefowemu Podświetleniu. Technologia precyzyjnie reguluje ilość światła w poszczególnych częściach obrazu, wydobywając z nich pełnię czerni i bieli.

Elementem, który naturalnie przyciąga ludzki wzrok, jest kolor. W przypadku telewizorów ma on szczególne znaczenie. To właśnie te drobne różnice w odcieniach tworzą realizm. Właśnie dlatego telewizory QLED są w stanie wyświetlić ponad miliard odcieni barw o pełnym natężeniu. Oznacza to, że piłkarska murawa czy kort trawiasty, w zależności od jasności światła, może przybierać w oczach widza różne barwy, od żółtawozielonej po ciemnozieloną.

Gra bez kompromisów

W grze, jak w sporcie decydujące znaczenie ma czas. Tu nie ma mowy o kompromisach, a wciśnięcie przycisku na padzie musi być zsynchronizowane z reakcją na ekranie. Ten czas reakcji to tzw. input lag, a im ta wartość jest niższa tym lepiej. W telewizorach Samsung QLED, takich jak Q80T jest on niewyczuwalny.

Gracze mogą natomiast liczyć na szereg dodatkowych funkcji, które zwiększają komfort i przyjemność z gry. Wśród nich m.in. technologia FreeSync, która eliminuje zrywanie i zacinanie się obrazu, oraz Game Motion Plus, czyli wydajny system poprawy płynności obrazu. Z kolei w ciemnych scenach niezastąpiony będzie Dynamiczny Korektor Czerni, który pozwoli zobaczyć więcej i wydobędzie szczegóły z mroku.

Odpalamy nową konsolę i od razu chcemy grać – bez konieczności każdorazowej zmiany ustawień. Samsung uprościł ten proces maksymalnie. Gdy telewizor wykryje aktywną konsolę, zaproponuje przejście w Tryb Gry, co oznacza automatyczne dopasowanie i optymalizację ustawień. To wygodne, ponieważ nie trzeba za każdym razem zagłębiać się w menu. Niby mała rzecz, a cieszy, zwłaszcza gdy telewizor jest centrum rozrywki dla całej rodziny, gdzie każdy korzysta z niego na swój sposób.

Samsung konsekwentnie rozwija telewizory pod kątem potrzeb graczy. W tym roku firma zaproponowała szereg nowości specjalnie dla tej grupy odbiorców. Wśród nich m.in. funkcja Multi View, czyli PiP (obraz w obrazie) na jaki gracze czekali od lat oraz złącze kompatybilne z standardem HDMI 2.1, dzięki któremu gra zyska większą płynność.

Multi View pozwoli szybciej przejść trudny fragment gry – dzieląc ekran można jednocześnie grać i oglądać na YouTube film instruktażowy. Funkcja sprawdzi się też świetnie kiedy chcemy oglądać mecz i jednocześnie śledzić komentarze w Internecie.

Z myślą o nowych konsolach telewizory, takie jak QLED Q80T zostały wyposażone w złącze zgodne ze standardem HDMI 2.12. To ważna informacja, ponieważ HDMI 2.1 pozwoli osiągnąć rozdzielczość 4K w 120 klatkach na sekundę. Oznacza to jeszcze większą płynność obrazu podczas grania.

Zastosowane w Q80T, jak i całej serii telewizorów QLED technologie i ulepszenia, pozwolą zobaczyć sport i doświadczyć gry w zupełnie nowej jakości. Nie pozostaje nic innego, jak tylko rozsiąść się wygodnie na kanapie z pilotem lub padem w ręku i skupić się na wydarzeniach, które rozgrywają się na ekranie