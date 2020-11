Zlatan Ibrahimović jest wściekły! "Kto udzielił im pozwolenia? Czas to zbadać"

Zlatan Ibrahimović prezentuje niesamowitą formę w sezonie 2020/21. Pomimo 39 lat Szwed zdobył aż 10 bramek w Serie A w zaledwie sześciu meczach i jest liderem strzelców całych rozgrywek. W niedzielę trafił dwa razy do siatki Napoli (wygrana Milanu 3:1), dzięki czemu wyrównał wyczyn trzech innych piłkarzy, w tym Krzysztofa Piątka, strzelając przynajmniej jednego gola w sześciu pierwszych meczach Serie A. Ibrahimović dodatkowo zdobył bramkę już w 8. meczu ligowym z rzędu, gdyby doliczyć do tego jeszcze poprzedni sezon. Jak wskazują statystycy, tylko dwóch piłkarzy w historii Milanu miało więcej goli na tym etapie sezonu (8 kolejek) od Szweda: to Marco van Basten z 12 trafieniami (1992/1993) i legendarny Gunnar Nordahl (10 goli po ośmiu kolejkach sezonu 1950/51).

REKLAMA

Zobacz wideo Serie A. Napoli - AC Milan 1:3. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Niepokonany 14-latek z niewiarygodnym bilansem w FIFA 21! 180-0! Jak on to robi?

Poważne zarzuty Ibrahimovicia pod adresem EA Sports. "Kto udzielił im pozwolenia?"

Ibrahimović znany jest z kontrowersyjnych opinii. Często jego wpisy ukazują się na jego kontach w mediach społecznościowych. Nie inaczej było i tym razem. "Ibra" postanowił zaatakować firmę EA Sports, która odpowiada za produkcję serii popularnej gry FIFA. - Kto udzielił FIFA EA Sport pozwolenia na używanie mojego imienia i twarzy? FIFPro? Nie jestem świadomy bycia członkiem FIFpro i zostałem tam umieszczony bez mojej wiedzy przez jakieś dziwne manewry. I na pewno nigdy nie pozwoliłem FIFA czy FIFpro, aby zarabiali pieniądze, używając mojego wizerunku - napisał Ibrahimović na Twitterze.

- Ktoś zarabia na moim imieniu i twarzy bez żadnej zgody przez te wszystkie lata. Czas to zbadać - dodał Szwed.

Należy dodać, że pokazywanie wizerunku piłkarzy i ich prawdziwych nazwisk i imion w grach z serii FIFA wynika z faktu, że EA Sports wykupiło licencję od FIFPro, międzynarodowej organizacji, w skład której wchodzi ponad 60 tys. graczy ze świata i może ona udostępniać ich wizerunek. Firma ES Sports na razie nie odpowiedziała na oskarżenia ze strony Zlatana Ibrahimovicia.

Nie ma lepszego! Wielki sukces Polaka. Cała Polska może być dumna

Ibrahimović kontra Ronaldo?

Wiele wskazuje na to, że 39-letni Ibrahimović powalczy o koronę króla strzelców Serie A z 35-letnim Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w sobotę strzelił dwa gole dla Juventusu w starciu z Cagliari (2:0) i ma na koncie już osiem bramek - czyli o dwie mniej od Zlatana. Obaj zawodnicy byli zakażeni koronawirusem w trakcie tego sezonu, ale to piłkarz Juventusu rozegrał o jeden mecz mniej. Licząc wszystkie rozgrywki, Ibrahimović strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty w 12 meczach, za to Ronaldo zdobył osiem bramek i zaliczył asystę w sześciu meczach (470 minut).