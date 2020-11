Niepokonany 14-latek z niewiarygodnym bilansem w FIFA 21! 180-0! Jak on to robi?

Anders Vejrgang to reprezentant esportowej dywizji RB Lipsk. Młody Duńczyk ze względu na wiek nie może brać udziału w wirtualnej Bundeslidze. Za to świetnie sobie radzi z innymi graczami w trybie FUT, gdzie jego bilans wynosi 180-0. To niewiarygodne jak tak młody chłopak radzi sobie ze swoimi rywalami.

"Wszyscy o tym mówili"

- Miałem pięć lat, gdy pierwszy raz zagrałem w FIFĘ, to była FIFA 11. Zdałem sobie sprawę z tego, że jestem dobry, gdy wystąpiłem w pierwszym swoim turnieju FIFA 17 w Aalborgu. Dotarłem do ćwierćfinału, gdzie przegrałem z zawodnikiem, który znalazł się w finale. W tym samym dniu pokonałem również mistrza Danii, Fredberga z Brondby - mówił w rozmowie z bleacherreport.com Anders Vejrgang.

To zwycięstwo było wielkim sukcesem młodego gracza. - Wszyscy mówili o tym, że Fredberg przegrał z 12-latkiem - mówi Tonny Le, menedżer zawodnika w Vendsyssel FF Esport. - Na pierwszym treningu wygrał z każdym z naszych zawodników. Wszyscy byli od niego starsi co najmniej o pięć lat. Reszta jest historią.

RB Lipsk klubem rekordowych bilansów

Anders Vejrgang w ostatniej Lidze Weekendowej zaliczył bilans 30-0. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie jego mama, która jeździ z nim po całym kraju, aby mógł uczestniczyć w turniejach. Jak sama twierdzi, lubi oglądać jak jej syn gra. Co ciekawe, Vejrgang nie gra również w piłkę w lokalnym klubie. Jak sam twierdzi, na FIFĘ poświęca dwie godziny dziennie. Jaki jest cel młodego zawodnika? - Udział w duńskiej lidze FIFA i wygranie jej. Potem chcę zakwalifikować się do FIFA eWorld Cup i wygrać puchar - powiedział młody zawodnik.

Pisząc o Andersie, nie sposób również nie wspomnieć o jego klubowym koledze. Umut Guletkin może się pochwalić minimalnie gorszym bilansem od swojego młodszego znajomego z pracy. Niemiec, który w przeszłości reprezentował barwy HSV, może się poszczycić bilansem 179-0.