Marcin Gortat zagra w turnieju charytatywnym! Sprawdzi się z czołowymi polski streamerami

Rozgrywki w Call of Duty Warzone ruszają już dzisiaj o godzinie 18:00. Warzone to tak naprawdę tryb battle royale w Call of Duty. Polega on na tym, że określona liczba graczy ląduje na mapie i ma za zadanie przetrwać. Ostatni żyjący gracz wygrywa starcie. Najłatwiej to porównać po prostu do znanych nam z serii filmów Igrzysk Śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Gortat: "Odpuśćmy komentarze, że jestem zły, bo nie gram w koszykówkę"

Streamerzy zagrają charytatywnie

Oprócz Marcina Gortata na serwerze zobaczymy m.in. Wojciecha Łozowskiego czy znaną streamerkę Katarzynę "UrQueen" Jajugę. Swój udział zapowiedział także Aleksander "Vuzzey" Kłos, komentator rozgrywek CS:GO Polskiej Ligi Esportowej. Pozostałych zaproszonych gości poznamy tuż przed rozpoczęciem rozgrywki.

Turniej Warzone zostanie poprzedzony wyścigiem PLE.GG F1 CUP, czyli zmaganiami simracingowymi w ramach Polskiej Ligi Esportowej. Dwudziestu kierowców zmierzy się w wyścigu F1, w którym rywalizować będą o nagrody pieniężne z puli 5 tysięcy złotych.

Kolejny klub naciska na transfer Milika! Wróci pod skrzydła swojego byłego trenera

Całe wydarzenie ma charakter charytatywny. Zbiórka na dzieci z Akademii Przyszłości będzie prowadzona przez stronę espot.pl/gra do niedzieli. Akademia Przyszłości jest siostrzanym programem Szlachetnej Paczki prowadzonym przez Stowarzyszenie Wiosna. Akademia Przyszłości pomaga dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym z klas 1-6 szkoły podstawowej. To program mentoringowy, gdzie wolontariusze przez cały okres roku szkolnego, raz w tygodniu spotykają się z jednym dzieckiem.

Główny sponsor obniża kontrakt z Barceloną! Konflikt z Messim odstrasza firmy

Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić za pośrednictwem platformy Twitch na kanale Polskiej Ligi Esportowej.