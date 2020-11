Neymar został zbanowany! "5 minut i mam ponad 10 tys. wiadomości. Dziękuję"

W ostatnim czasie Neymar jest kontuzjowany i nie może uczestniczyć w meczach PSG. Brazylijczyk znalazł sobie nowe zajęcie i godzinami grał w sieci w popularną grę CS:GO. Na zewnętrznej platformie FACEIT może pochwalić się już 3 poziomem na 10. Na Twitchu profil Brazylijczyka jest obserwowany przez niemal 800 tys. osób. Neymarowi spodobała się gra w CS:GO do tego stopnia, że zaczął streamować swoje mecze. Łącznie miał już na koncie kilkadziesiąt godzin transmisji. Wygląda na to, że kolejnych już nie będzie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Neymar podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Przekazał ją PSG

Konto Neymara na Twitchu zostało zbanowane. Pokazał podczas transmisji numer Richarlisona!

We wtorek na profilu "StreamerBans" na Twitterze ukazała się informacja, że konto Brazylijczyka zostało wyłączone. Po każdej próbie wejścia na stronę Neymara na Twitchu ukazuje się komunikat o następującej treści: - Przepraszamy. Jeśli nie masz wehikułu czasu, ta zawartość jest niedostępna.

Neymar od października intensywnie streamował. Jego transmisje cieszyły się ogromną popularnością. Podczas rekordowego wieczoru zgromadził widownię na poziomie 110 tys. ludzi, gdy grał razem z przyjaciółmi w CS:GO.

Portal "Globo Esporte" sugeruje, że wyrzucenie Neymara z Twitcha ma związek z naruszeniem praw autorskich firmy VALVE. W 2020 roku Twitch zwiększył ograniczenia dotyczące treści chronionych. Niektórzy sugerują, że zbanowanie konta Neymara ma związek z pokazaniem publicznie przez gwiazdę PSG numeru Richarlisona, jego kolegi z reprezentacji Brazylii, a na co dzień gracza Evertonu.

Neymar udostępnił publicznie numer Richarlisona screen/Twitch

PSG ustaliło priorytety kontraktowe. Kylian Mbappe ważniejszy od Neymara

Richarlison nie mógł ukryć zdziwienia. "Dziękuje Ci Neymar"

Po tym, jak Neymar naruszył prywatność kolegi, to Richarlison w ciągu 5 minut dostał ponad 10 tys. wiadomości od ludzi z całego świata. Piłkarz Evertonu poinformował o tym fakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych. - 5 minut i mam już ponad 10 tysięcy wiadomości. Dziękuję Ci Neymar - napisał Richarlison na Twitterze.

Na razie nie wiadomo, na jak długo konto Neymara będzie zbanowane. Spekuluje się, że może to trwać do 7 dni. Brazylijczyk ma jednak czego żałować, ponieważ w ostatnim czasie prezentował coraz lepszą formę w grze CS:GO. Brazylijski zawodnik do tej pory na platformie FACEIT rozegrał 425 spotkań i wygrał w 55% z nich. Może się pochwalić stosunkiem zabójstw do śmierci o wysokości 1,55. Jego najdłuższa passa jeśli chodzi o liczbę wygranych meczów wynosiła dziewięć zwycięstw. Neymar jest fanem brazylijskiego zespołu CS:GO FURIA i wiosną nawet zagrał w meczu charytatywnym organizowanym przez esportową organizację.

Neymar traktuje CS:GO jako dobrą zabawę

Kilkanaście dni temu pokazał filmik, na którym pokazał, że gra jest dla niego dobrą rozrywką. Neymar na filmiku najpierw zabił dwie osoby, będące w strefie podkładania bomby na mapie de_train, a następnie zmienił pozycję, sprytnie chowając się przed przeciwnikiem. Ten go nie zauważył i popędził czym prędzej w kierunku obszaru bombowego. Jednak zawodnik nie wziął pod uwagę, że ma niski poziom punktów życia i zeskoczył z wysokości, co spowodowało, że zabił się sam. Stąd wielki wybuch śmiechu ze strony Neymara i jego kolegów z gry.