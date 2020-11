Szachy stały się esportem? Ogromne pieniądze, Polak doprowadził do sensacji

Nie ma co ukrywać, że obecnie czołową postacią w tej dyscyplinie sportu, uznawanej oficjalnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jest Magnus Carlsen, obecny mistrz świata pochodzący z Norwegii. W wirtualnej odmianie szachów, Carlsen radzi sobie równie świetnie. Chociaż w tym roku musiał uznać wyższość zawodnika z Polski.

Szachiści wśród najlepiej zarabiających... esportowców

Na początku obecnego roku, gdy odbyło się niewiele imprez esportowych, szachiści znaleźli się w czołówce najlepiej zarabiających esportowców na świecie. Właśnie przez fakt, że szachy przeniosły się do internetu, zostały uznane za jeden z esportów. Na znanej stronie esportearnings.com widnieją pod nazwami dwóch platform do gry - chess24 oraz chess.com. Jakby połączyć je w jedną całość i zrobić ranking najwięcej zarabiających szachistów w tym roku, niekwestionowanym liderem byłby właśnie Magnus Carlsen, który w 2020 roku zarobił 330 tysięcy dolarów. Za nim uplasowałby się Hikaru Nakamura, reprezentujący USA, do którego trafiło o 100 tysięcy mniej.

W rankingu znalazł się również Polak, Jan-Krzysztof Duda, który może się poszczycić nagrodami w łącznej kwocie 17 tysięcy dolarów. Jednak nie to było najważniejsze w przypadku polskiego arcymistrza. Duda dwukrotnie w tym roku pokonał samego Magnusa Carlsena. Najpierw w maju szachach szybki, a potem w klasycznej partii w październiku. Wtedy przerwał znakomitą passę Norwega 125 partii bez porażki. Polak w 2018 został wicemistrzem świata w szachach szybkich. Wtedy tylko o punkt przegrał właśnie z Carlsenem.

Szachy trafiają do Eurosportu

Discovery podpisało umowę na transmisję w Europie i Azji Champions Chess Tour w sezonie 2021. Organizatorem cyklu jest Play Magnus Group, a turniej będzie można oglądać na 60 rynkach na wymienionych kontynentach. Jest to już kolejna taka umowa na transmisję tych rozgrywek. Wcześniej firma podpisała umowę z norweskimi NRK oraz TV 2.

Champion Chess Tour to Magnusa Carlsena oraz internetowej platformy do gry w szachy - chess24. Cykl składający się z dziesięciu turniejów potrwa do września 2021 roku, a łącznie w puli nagród znajdzie się 1,5 miliona dolarów.

