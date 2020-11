Najdziwniejszy gol w historii FIFA?! Bramkarz zdobył bramkę... swoją interwencją [WIDEO]

Twórcy najnowszej gry z serii FIFA 21 nie ustrzegli się błędów. Gracze prześcigają się w informowaniu o kolejnych niesamowitych wyczynach ich piłkarzy. Tym razem do historii śmiesznych wpadek przejdzie gol strzelony przez użytkownika reddita, który grał w trybie FIFA Ultimate Team.

Najskuteczniejsza interwencja bramkarza w historii

Video z nagranym błędem zaczyna się dość niewinnie. Richarlison kierowany przez gracza przegrywa sytuację sam na sam z bramkarzem przeciwnika, Davidem de Geą. Piłka odbija się od Hiszpana i dopada do niej Joao Felix, chcący trafić do bramki. Jednak ponownie dobrą interwencją popisał się de Gea, wybijając piłkę nogą. To, co najdziwniejsze dopiero miało się wydarzyć.

Hiszpański bramkarz tak wybił piłkę, że ta przeleciała przez całe boisko, wpadając do drugiej bramki. Tego nie spodziewał się raczej nikt. Bramkarz Manchesteru United strzelił gola z około 90 metrów. Niemniej jednak gracz, który w taki sposób stracił bramkę na pewno nie był zadowolony i raczej nie chcielibyśmy wiedzieć, co się stało z jego padem.

FIFA 21 wyszła w połowie października. W tym czasie wielu graczy zgłaszało najróżniejsze błędy w produkcji EA Sports. Nie do przejścia okazywał się na przykład Virgil van Dijk, który wybijał każdą piłkę nienaturalnie ułożoną nogą. Fani serii zwracali również uwagę na to, że łatwiej strzelało się na bramkę. Oprócz tego w trybie Ultimate Team w rekordowo krótkim czasie wielu graczy zdobyło najdroższe i najrzadsze karty, co również nie ułatwiało rozgrywki w sieci.