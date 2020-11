Startuje największy turniej 1v1 w Polsce. Gracze League of Legends będą zachwyceni!

Monte Snack #BRB Cup 1v1 League of Legends to jeden z największych turniejów League of Legends w Polsce, jeśli weźmiemy rywalizację jeden na jednego. W pierwszej turze wystąpiło ponad tysiąc zawodników, zaś najlepszym graczem okazał się “ff malaika”, który jako pierwszy zagwarantował sobie miejsce w finałach.

Siedem szans na awans

Kwalifikacje podzielono na 7 tur. Pierwsza z nich rozpoczęła się już dzisiaj, a kolejna zacznie się w najbliższą środę. Finały odbędą się 20 listopada. To w nich ośmiu zawodników zawalczy o nagrodę z puli 20 tysięcy dolarów. W rolę komentatorów wcielą się Damian "Nervarien" Ziaja oraz Wojciech "Bezi" Wróbel.

Co ciekawe, w związku z formatem rozgrywek organizatorzy postanowili wykluczyć cztery postacie: Ornn, Caitlyn, Akali oraz Seraphine. Zawodnicy będą musieli potwierdzić uczestnictwo w dzień kwalifikacji między 15:30 a 16. Pół godziny później rozpocznie się rywalizacja.

Dni, w których odbędą się kwalifikacje: