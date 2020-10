Polska Liga Esportowa rozpoczyna współpracę z PZPN. Można wygrać coś więcej niż pieniądze

Polska Liga Esportowa nie idzie na skróty i stara się zdobywać licencje od twórców gry. Tak było w przypadku CS:GO i Valve, tak samo dzieje się teraz przy rozgrywkach eFootball Pro Evolution Soccer. Wymagało to porozumienia z japońskim producentem gry, Konami oraz z polskim dystrybutorem, Cenegą.

Z PLE do reprezentacji Polski

- PRO EVOLUTION SOCCER, to tytuł z długą tradycją, który gracze w Polsce od lat stawiają na wysokim miejscu symulatorów piłki nożnej. Produkt uzyskał wiele licencji, dzięki czemu dostajemy możliwość rozegrania Mistrzostw Świata ze wszystkimi oficjalnymi elementami FIFA. To gra, która dla wielu zawodników będzie świetną okazją do sprawdzenia swoich umiejętności na wirtualnym boisku, łącząca sport tradycyjny z nowoczesną rozgrywką - tłumaczy Radosław Wójcik z Polskiej Ligi Esportowej.

Słyszymy go zawsze, gdy włączamy FIFĘ. "Nagrałem to za darmo. Myślałem, że nigdy nie usłyszę"

Warto podkreślić, że nagroda pieniężna nie bedzie jedyną motywacją dla zawodników. Zwycięzca dostanie zaproszenie do udziału w finałach kwalifikacji do reprezentacji Polski na sezon 2020/2021.

Simracing nadal w modzie

Fani wirtualnych wyścigów również znajdą coś dla siebie w Polskiej Lidze Esportowej. Specjalnie dla nich przygotowano PLE.GG F1 Cup, w ramach którego odbędzie się 12 wyścigów. W trakcie transmisji eksperci przeanalizują tory najlepszej serii wyścigowej na świecie. Skupią się na historii oraz wiedzy wyścigowej. Nie zabraknie oczywiście nawiązać do prawdziwej Formuły 1.

Jeden z najdroższych transferów w historii potwierdzony! "Wrócimy na szczyt"

Nic dziwnego, że Polska Liga Esportowa również stawia na gry sportowe. Jednym z inwestorów projektu został Marcin Gortat, były zawodnik NBA, ale i również miłośnik sportu oraz pozytywnych emocji. To pozwala nam sądzić, że to nie koniec dobrych informacji od PLE, która w odświeżonej odsłonie wróciła do gry w lipcu bieżącego roku.

