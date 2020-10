Jeden z najdroższych transferów w historii potwierdzony! "Wrócimy na szczyt"

Niko w G2 Esports dołączy do swojego kuzyna, Nemanji "huNtera-" Kovaca. Tym samym jest duża szansa, że jesteśmy świadkami narodzin zespołu, który jeszcze mocniej będzie zaangażowany w rywalizację o najwyższe cele. FaZe Clan, dotychczasowa organizacja gracza oraz G2 Esports negocjowały ten transfer od początku września.

REKLAMA

Zobacz wideo Dwa gole Zlatana Ibrahimovicia w meczu Milan - Roma [ELEVEN SPORTS]

Koniec długiej przygody w FaZe

Bośniak był zawodnikiem FaZe Clanu przez 3,5 roku. W tym czasie udało mu się wygrać pojedyncze turnieje, lecz nigdy amerykańska organizacja nie stała się takim dominatorem na miarę marzeń fanów. Skład miał ogromny potencjał, a na przełomie 2017 i 2018 roku był na czele rankingu HLTV. Łącznie Niko wraz z FaZe wygrał dziesięć turniejów offline, a w sześciu z nich był uznawany za najlepszego zawodnika.

Przed transferem do FaZe nowy zawodnik G2 Esports reprezentował mousesports. Potem jego przenosiny właśnie do FaZe zostały uznane za jeden z najdroższych transferów w historii CS:GO. Za oceanem Nikola ugruntował swoją pozycję jako jednego z najlepszych zawodników w historii Counter Strike'a. Teraz znowu transakcja z NiKo w roli głównej jest najdroższą w historii gry, co z resztą potwierdziło samo G2 Esports na swojej stronie internetowej.

- Wraz z tym transferem obieramy nowy kierunek. W ciągu najbliższych tygodni będziemy uważnie obserwować zespół i oceniać jej postępy, żeby określić optymalny skład na każdy mecz - możemy przeczytać w oświadczeniu organizacji. Wypowiedział się również sam zawodnik. - Jestem naprawdę podekscytowany, mogąc ogłosić, że dołączam do G2 Esports. Nie potrafię wyjaśnić, jak bardzo się cieszę, że teraz będę grać z huNterem- i resztą chłopaków. Przychodzę do tego składu, aby przywrócić go na szczyt i upewnić się, że na nim pozostaniemy - powiedział Nikola "NiKo" Kovac.

Masz ciekawy temat związany z esportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.