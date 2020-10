"Brakuje mu już tylko jednego trofeum". Polak może przejść do historii

Marcin "Jankos" Jankowski nie raz udowadniał, że jest jednym z lepszych graczy League of Legends na świecie i wzorem do naśladowania dla wielu polskich esportowców. W sobotę nasz rodak wraz ze swoją ekipą G2 Esports zawalczy o finał najważniejszego wydarzenia w roku - Mistrzostw Świata w League of Legends. Zadanie nie będzie łatwe, bo przeciwnikiem będzie koreański DAMWON Gaming.

