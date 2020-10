Nowa ekipa Davida Beckhama ma mocarstwowe ambicje. "Chcemy być mistrzami świata!"

W składzie VALORANT nie zabrakło znanych zawodników ze sceny Counter Strike'a. Szczególnie wszystkich może zaskoczyć nazwisko byłego zawodnika Ninjas in Pyjamas, który jest jednym z liderów swojej ekipy.

"Mamy wielkie ambicje, chcemy być mistrzami świata"

Tym zaskakującym elementem nowego składu jest William "draken" Sundin, była gwiazda dwóch legendarnych organizacji - fnatic oraz Ninjas in Pyjamas. Dołączyli do niego dwaj inni zawodnicy ze sceny CS:GO - Yacine "Yacine" Laghmari i Filip "Goffe" Gauffin. Cały skład został uzupełniony dwukrotnym mistrzem świata Paladins - Malkolmem "bonkarem" Renchem oraz 16-letnim talentem, Leo "Zizem" Jannesonem. Wszyscy byli częścią czołowego szwedzkiego składu "Bonk".

- Dołączenie do społeczności VALORANT to dla nas doskonały krok i cieszymy się, że dołączyć do ekscytującej i powstającej sceny esportowej - powiedział Carleton Curtis, dyrektor wykonawczy Guild Esport. - Valorant ma stać się czołową grą esportową o globalnym zasięgu i szerokiej rzeszy fanów. Korzysta również z tego, że jest rozwijany przez najlepszego wydawcę - Riot Games.

- Guild Esports to organizacja o wielkich ambicjach, która jest na dobrej drodze do osiągania wielkich rzeczy. Jestem dumny, że mogę być tego częścią. Zawsze byłem ambitnym zawodnikiem i chcę stworzyć coś co przetrwa na długo. Nasz zespół już sprawdził się na najwyższym poziomie, a teraz chcemy zostać mistrzami świata - powiedział Yacine.

Wygląda na to, że to nie są słowa rzucane na wiatr. Do tej pory szwedzka ekipa, jeszcze pod poprzednią nazwą, zajmowałą dwa razy drugie miejsce w prestiżowych turniejach Ignition Series i Mandatory Cup. Przegrywali tylko z G2 Esports z Patrykiem "Patitkiem" Fabrowskim w składzie, które dość szybko zdominowało scenę VALORANT. Teraz przed nimi europejskie kwalifikacje do turnieju organizowanego przez Riot Games - First Strike'a. Właśnie w tych rozgrywkach już 9 listopada zadebiutują w barwach Guild Esports.

