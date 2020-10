Strzelisz gola z rzutu wolnego w FIFA 21 za każdym razem! Gracz odkrył sposób [WIDEO]

Wszyscy fani gry czekali niecierpliwie na oficjalną premierę FIFA 21, która miała miejsce 9 października. W najnowszej edycji poprawiono zachowanie defensywy, ale jeden z użytkowników YouTube szybko znalazł poważną lukę w grze, która pozwala na łatwe zdobywanie bramek z rzutów wolnych.

YouTuber odkrył poważny błąd w grze FIFA 21. Umożliwia łatwe strzelanie goli z rzutów wolnych

Zelonius FIFA, youtuber obserwowany przez ponad 25 tys. osób, opublikował wideo, na którym pokazuje, jak z łatwością strzelić gola z rzutu wolnego. YouTuber poleca celować tuż nad poprzeczkę, a następnie nadać piłce rotację, trzymając drążek kontrolera do dołu. Należy przy tym pamiętać, aby pasek siły uderzenia wynosił około dwie kreski. Do tego rzecz jasna trzeba wykonywać rzut wolny zawodnikiem, który rzeczywiście potrafi to robić. Na zamieszczonym filmie Zelonius wykonuje rzuty wolne Neymarem.

Jak strzelać gole w FIFIE po rzutach rożnych? Na to też znaleziono już sposób

Wcześniej inny youtuber, Wrzzer, odkrył sposób, w jaki można dobywać bramki po zagraniu z rzutu rożnego. Warunkiem do tego jest korzystanie przy wykonywaniu tego stałego fragmentu gry z piłkarzy z wysokimi statystykami dot. podkręcenia piłki np. Hakima Ziyecha (90) czy Leo Messiego (93).

