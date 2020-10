Czy to najlepszy piłkarz FIFA 21? "Gra przeciwko niemu to jakiś żart" [WIDEO]

Virgil Van Dijk w FIFA Ultimate Team kosztuje w zależności od platformy aż ok. 500 tysięcy monet, co jest wręcz olbrzymią kwotą. Zawodnik, który po zeszłym sezonie według wielu fanów zasłużył na pomnik, w grze jest nie do powtrzymania.

Ściana w obronie

Holender w grze prezentuje się naprawdę potężnie. Poza tym na realnych boiskach Premier League również jest ważnym ogniwem swojego zespołu, co mogliśmy zobaczyć w trakcie sobotnich derbów Liverpoolu. W momencie, gdy lider obrony Kloppa doznał kontuzji, gra obronna drużyny lekko się osłabiła. Nie inaczej jest również w FIFA 21, gdzie van Dijk wyczynia cuda.

Furorę w ostatnich dniach zrobił filmik, na którym obrońca Liverpoolu wybronił piłkę, która leciała w samo okno bramki jego drużyny. Van Dijk nie zrobił tego ręką, a nienaturalnie wysoko podniesioną nogą. - Gra przeciwko niemu to jakiś żart - pisze kibic. To tylko jedno z nagrań, które pokazuje, jak mocny w grze jest ten zawodnik. Poza tym wielu graczy się skarży, że środek obrony złożony z Van Dijka i Raphaela Varane'a jest praktycznie nie do pokonania w grze. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że karty te posiada naprawdę sporo graczy.

