Gracze FIFA 21 znaleźli banalny sposób na uciekanie rywalom. Rażący błąd gry [WIDEO]

Każdy fan gier z serii FIFA, prędzej czy później, dostrzeże błąd w grze. A gdy mamy do czynienia z profesjonalnymi zawodnikami, to wszelkie usterki zostają błyskawicznie wykryte. MattHDGame, znany streamer, opublikował filmik na portalu Youtube, gdzie zdradza sekret, który może się przydać każdemu graczowi.

Zobacz wideo Marcin Kurzawski podsumowuje Polish Esport Cup 2020 v.1

FIFA 21. Błąd gry czy super trik?

Aby dany zawodnik osiągnął maksymalną prędkość, to trzeba przez kilka sekund wciskać sprint, aby piłkarz osiągnął najwyższe obroty. A co zrobić, żeby nawet Virgil van Dijk, nie był w stanie dogonić twojego piłkarza? MattHDGame ujawnia wskazówkę. Jeśli przytrzymasz L1 na PS4 (LB na Xbox One) i dryblujesz lewym joystickiem, natychmiast puść L1 (LB), a następnie naciśnij R2 (RT), to twój zawodnik w błyskawicznym tempie ucieknie rywalowi. Zresztą, sami zobaczcie:

Ta sztuczka przyda nam się, szczególnie podczas kontrataków, gdy pędzimy skrzydłowymi na bramkę rywali. MattHDGame poleca wykorzystywać ten trik (lub, jak kto woli, błąd gry) takimi zawodnikami, jak m.in: Neymar czy Riyad Mahrez. Gra FIFA 21 miała premierę na początku października.

