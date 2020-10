Reprezentant Polski w drużynie tygodnia FIFA 21! Kapitalny występ

Skrzydłowy naszej reprezentacji znalazł się w trzecim zestawieniu Team of The Week razem z wieloma świetnymi piłkarzami z takich klubów jak Inter Mediolan, Real Madryt czy FC Liverpool.

Grosicki obok Ramosa i Odegaarda

Zawodnik WBA został doceniony po świetnym występie w reprezentacji Polski przeciwko Finlandii. Zdobył wtedy trzy bramki i na pewno ten występ pozostanie w jego pamięci do końca życia. To sprawiło, że karta Polaka z oceną 80 trafiła do Drużyny Tygodnia (TOTW).

Oprócz Kamila Grosickiego, w TOTW3 zobaczymy m.in. Christiana Eriksena czy obrońcę reprezentacji Hiszpanii i Realu Madryt - Sergio Ramosa. Oprócz nich w paczkach trafić będzie można m.in. Roberto Firmino, Kyle'a Walkera czy Thomasa Partey'a, który w ostatni dzień okna transferowego był bliski dołączenia do Atletico, ale ostatecznie pozostał w londyńskim Arsenalu. Fanów hiszpańskiej piłki ucieszy również fakt, że w drużynie tygodnia znalazł się także norweski super talent - Martin Odegaard.

