Startuje Polska Liga Esportowa w nowym wydaniu. Rusza dywizja mistrzowska!

W stawce co prawda zabraknie x-kom AGO, ale to nie oznacza, że nie czekają nas wielkie emocje. Reszta czołowych zespołów w Polsce szykuje się do premierowego występu w odświeżonych rozgrywkach, które z pewnością dołączą z powrotem na stałe do esportowego kalendarza.

AVEZ po zaskakującej zmianie

W meczu otwarcia o godz. 18:00 zmierzą się zespoły AVEZ Esport i Pompa Team. Przed tym pierwszym nie lada wyzwanie, gdyż wczoraj ogłoszono, że drużynę opuści Paweł "byali" Bieliński. Tymczasowo zastąpi go Jędrzej "bogdan" Rokita, dotychczasowy trener Ośmiornic.

- W pierwszej, inauguracyjnej kolejce PLE po odejściu byaliego będziemy musieli poradzić sobie z trenerem zastępującym aktywnego gracza. Na pewno osłabi to nasz skład, ale wierzę, że poradzimy sobie z Pompą i zgarniemy pierwsze punkty. Nie grałem w CSa od miesiąca, ale mam za to w składzie czterech naprawdę dobrych graczy - ja będę stał obok, a oni będą wygrywać - powiedział sam zainteresowany.

Izako Boars z planem na pokonanie Actina PACT

Drugim spotkaniem pierwszego dnia rozgrywek dywizji mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej będzie spotkanie Izako Boars oraz Actina PACT. Nieznacznym faworytem będzie ten drugi zespół, ale dziki nie raz w ostatnim czasie pokazywały, że stać je na wiele. To sprawia, że mecz, który rozpocznie się o 21 będzie naprawdę bardzo zacięte.

- Nasze starcia zawsze są równe i bardzo emocjonujące. Ostatnio w bezpośrednim meczu przegraliśmy 1:2, ale od tego czasu minęło prawie pół roku i wiele się zmieniło. Mamy plan jak wygrać z PACTem i wykorzystać ich ostatnio średnią formę. Przez nowy format Polskiej Ligi Esportowej, będziemy walczyć tylko i wyłącznie o wynik 2:0, żeby 3 punkty trafiły do nas! - powiedział Kamil "siuhy" Szkaradek z Izako Boars.

Zawodnicy przez 7 kolejek rywalizować będą o awans do playoffów, a w puli znajdzie się 100 tys. złotych. Finał zaplanowany jest na początek grudnia. Rywalizację będzie można śledzić w Polsat Games, a także na Twitchu twitch.tv/polsatgames i YouTube. W studiu zobaczymy Filipa "Testreego" Mątowskiego, a w rolę ekspertów wcielą się Paweł "innocent" Mocek oraz Łukasz "Hermes" Pożyczek. Spotkania komentować będą Olek "vuzzey" Kłos, a także Radek "Mad1" Florkowski.

