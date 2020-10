Drużyna Polaka przegrała w finale prestiżowego turnieju. Ostatni mecz w takim składzie?

Przed turniejem nikt raczej nie obstawiłby, że właśnie te dwie ekipy stoczą pojedynek o najwyższy stopień podium IEM New York, gdyż naprzeciw siebie stanęły trzynasta oraz siedemnasta drużyna globu.

Polak nie wygrał turnieju

W składzie OG mogliśmy zobaczyć Polaka Mateusza "mantuu" Wilczewskiego, który na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Niestety nie będzie on wspominać dobrze tego finału, gdyż jego zespół nie miał zbyt wiele do powiedzenia w trakcie niedzielnego spotkania. Co ciekawe, gdy obie drużyny spotkały się w fazie grupowej, górą było właśnie OG.

FaZe Clan udowodnił jednak, że zawsze trzeba się z nimi liczyć. Po wygranych z silnymi Heroic, BIG i Vitality, w niekwestionowanym stylu pokonali OG, dla którego był to pierwszy finał od czasu utworzenia zespołu CS:GO. Europejski skład amerykańskiej organizacji być może ostatni raz zagrał razem dokładnie w takiej samej piątce. Coraz więcej wskazuje na to, że z drużyną pożegna się lider zespołu, Nikola "NiKo" Kovać.

"Zastanów się jeszcze"

Od jakiegoś czasu głośno mówi się o transferze "NiKo" do hiszpańskiej organizacji G2 Esports. Miałby tam dołączyć do swojego kuzyna, Nemanji "huNtera" Kovacia. Jeżeli plotki się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z jednym z najdroższych transferów w historii Counter Strike'a. NiKo to nie jest pierwszy z brzegu gracz, a zawodnik, którego śmiało możemy umieścić w TOP5 najlepszych zawodników na świecie.

Oliwy do ognia dolała mama Marcelo "Coldzery" Davida, jednego z zawodników FaZe Clanu, która skomentowała wpis Bośniaka w mediach społecznościowych. NiKo celebrował swój sukces, a matka Brazylijczyka napisała w komentarzu na Facebooku: "Zastanów się jeszcze", sugerując, że NiKo podjął już decyzję i nie jest ona po myśli amerykańskiej organizacji. Przyszłość lidera FaZe poznamy prawdopodobnie w najbliższym czasie, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo zobaczymy go w nowych barwach.

