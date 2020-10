Startuje Polska Liga Esportowa. Wielki powrót polskiej legendy! "Nie zwalniam tempa"

Jednym z inwestorów Polskiej Ligi Esportowej jest były gracz NBA, Marcin Gortat, który ma w planach wiele działań związanych z esportem. Jednym z nich jest m.in. wdrożenie esportu w szkołach byłego koszykarza.

REKLAMA

Zobacz wideo

Powrót Jarosława "Pashy" Jarząbkowskiego!

Zdecydowanie informacją numer jeden dla wszystkich fanów esportu w Polsce będzie powrót popularnego Pashy. Były zawodnik słynnego Virtus.pro powróci do gry w składzie o nazwie Liquid Biceps. Oczywiście jest to związane z tym, że Pasha jest ambasadorem organizacji Team Liquid.

- Dawno nie bawiłem się w naszej polskiej piaskownicy, a esportowych emocji brakuje. Mam zespół młodych utalentowanych gości, razem będziemy walczyć do ostatniej rundy i mam nadzieję, że niejednym utrzemy nosa. Polska Liga Esportowa będzie dobrą okazją do sprawdzenia co Papito jeszcze potrafi, poczucia dreszczyku turniejów i clutchy. Powstanie Liquid Biceps może zaskakiwać część kibiców, ale znacie mnie. Nie zwalniam tempa, dlatego trzymajcie za nas kciuki i wspierajcie nas na meczykach - mówi sam zawodnik.

Zagrają najmocniejsze polskie ekipy

Wśród uczestników turniejów nie zabraknie wszystkich czołowych polskich zespołów. Zobaczymy Wisłę All in! Games Kraków, Pompę, Illuminar Gaming, Actinę PACT, AVEZ Esports i Honoris z dwoma legendami polskiej sceny - Filipem "NEO" Kubskim i Wiktorem "TaZem" Wojtasem. Zawody zostaną rozegrane w siedmiu kolejkach, a mecze odbędą się w systemie BO3. Rozgrywki będzie można oglądać na platformie Twitch oraz za pośrednictwem telewizji Polsat Games. Finał planowany jest na grudzień obecnego roku.

- W jesiennym sezonie w turnieju udział weźmie 8 czołowych drużyn polskiej sceny Counter Strike: Global Offensive. Pojawią się zwycięzcy poprzednich edycji, starzy weterani oraz nowe, młode talenty. Jesienny sezon Polskiej Ligi Esportowej to ponad 30 spotkań w każdej dywizji. Spodziewamy się rywalizacji na najwyższym poziomie. Mamy też w zanadrzu kolejne tytuły esportowe, które chcielibyśmy wdrożyć w struktury Polskiej Ligi Esportowej w najbliższym czasie. Pracujemy nad dopięciem ostatnich szczegółów... - poinformował Adam „destru” Gil.

W planach są również liczne turnieje, związane z innymi tytułami. Polska Liga Esportowa zaprosi widzów m.in. do oglądania zmagań Pro Evolution Soccer, które komentować będzie Bartosz "bejott" Jakubowski.

Masz ciekawy temat związany z esportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.