Drużyna z Polakami w składzie rozniosła PSG! Wielki sukces

Kacper "Inspired" Słoma i Oskar "Vander" Bogdan rozpoczęli turniej najlepiej jak mogli. Ich zespół nie pozostawił żadnych złudzeń azjatyckiej mieszance PSG Talon, wygrywając spotkanie w pojedynku Best of 1 (BO1).

Absolutna dominacja Rogue

To była tak naprawdę formalność. O ile marka PSG w świecie piłki nożnej oznacza dominację we Francji i określony poziom w europejskich pucharach, to w przypadku League of Legends tej mocy trochę brakuje. Było to widać w dzisiejszym starciu obu ekip, którego zdecydowanym faworytem było Rogue. Ekipa z Europy zakwalifikowała się do turnieju, zajmując trzecie miejsce w europejskich rozgrywkach LEC. PSG Talon do fazy grupowej Worldsów dostało się z play-inów, które odbywały się w ostatnich dniach w Szanghaju.

Od pierwszych minut drużyna Polaków pokazywała kto rządzi na mapie. Rogue wygrało wszystkie najważniejsze drużynowe potyczki w trakcie rozgrywki, zabijając przeciwników aż 16 razy. PSG w tym aspekcie, delikatnie pisząc, się nie popisało. Azjaci nie byli w stanie zabić żadnego z graczy Rogue. To wszystko spowodowało, że po 29 minutach ze zwycięstwa mogła się cieszyć ekipa z regionu europejskiego.

Już jutro do akcji wkracza Marcin "Jankos" Jankowski. Polak wraz ze swoim zespołem G2 Esports w pierwszym meczu fazy grupowej spróbuje pokonać ekipę Sunning. Pojedynek ten rozpocznie się o godzinie 11:00. Będzie można go oglądać w telewizji Polsat Games, bądź na kanale na platformie Twitch.

