FIFA 21 straciła licencje na dwie czołowe reprezentacje. Wykupił je największy rywal

Oficjalna premiera najnowszej odsłony gry z serii FIFA jest zaplanowana na 6 października. Im bliżej premiery, tym więcej informacji dotyczących zawartości gry otrzymujemy. Według najnowszych doniesień, EA Sports straciła oficjalną licencję reprezentacji Portugalii i Włoch. Na szczęście dla graczy, w przeciwieństwie do reprezentacji Brazylii i Holandii, w FIFA 21 będzie można grać Portugalczykami i Włochami, natomiast zabraknie ich oryginalnych herbów i strojów. Wszystko ze względu na fakt, że studio Konami, największy rywal EA Sports, wykupił prawa do licencji tych reprezentacji.

EA Sports straciła licencję na wykorzystanie oryginalnych nazw kolejnych klubów

Brakujących licencji jest jednak coraz więcej. AS Roma zmieni się w Roma FC. To kolejny włoski klub, który pod własną nazwą nie pojawi się w serii gier FIFA. W poprzedniej edycji był to Juventus, który występował jako Piemonte Calcio. - Chcielibyśmy podziękować wszystkim w AS Roma za lata współpracy jako oficjalny partner zespołu w sportowych grach wideo. W EA Sports FIFA 21 i EA Sports FIFA 21 Ultimate Team zespół będzie nosił nazwę Roma FC, a klub, który rywalizować będzie na Stadionie Olympik, wyposażony zostanie w niestandardową odznakę. Wciąż będą w nim występować autentyczni gracze, a te zmiany nie wpłyną na ich umiejętności i grywalność drużyny - możemy przeczytać w komunikacie EA Sports.

AS Roma nie jest jedynym klubem, który nie będzie występował pod swoją oryginalną nazwą w grze FIFA 21. To samo spotkało również Spezię, FC Crotone, Boca Juniors i River Plate. W najnowszym symulatorze piłki nożnej będą się nazywać, kolejno: Roma FC, La Spezia, Crotone, Buenos Aires i Núñez. Wszystkie wymienione drużyny będą również miały zupełnie inne herby oraz stroje niż ma to miejsce w rzeczywistości. Tylko ich składy pozostaną bez zmian. Co ciekawe, zespoły argentyńskie w rozgrywkach Copa Libertadores będą grały pod oryginalnymi nazwami. Wszystkie nazwy zespołów z całego świata w najnowszej wersji FIFA można zobaczyć pod tym linkiem.

