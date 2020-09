Kolejne kluby straciły nazwy w grze FIFA! Już nie tylko Juventus

AS Roma zmieni się w Roma FC. To kolejny włoski klub, który pod własną nazwą nie pojawi się w serii gier FIFA. W poprzedniej edycji był to Juventus, który występował jako Piemonte Calcio. - Chcielibyśmy podziękować wszystkim w AS Roma za lata współpracy jako oficjalny partner zespołu w sportowych grach wideo. W EA Sports FIFA 21 i EA Sports FIFA 21 Ultimate Team zespół będzie nosił nazwę Roma FC, a klub, który rywalizować będzie na Stadionie Olympik, wyposażony zostanie w niestandardową odznakę. Wciąż będą w nim występować autentyczni gracze, a te zmiany nie wpłyną na ich umiejętności i grywalność drużyny - możemy przeczytać w komunikacie EA Sports.

Następne zespoły nie będą występować w grze FIFA 21 pod oryginalną nazwą

Rzymski klub nie jest jedynym, który nie będzie występował pod swoją oryginalną nazwą w grze FIFA 21. To samo spotkało również Spezię, FC Crotone, Boca Juniors i River Plate. W najnowszym symulatorze piłki nożnej będą się nazywać, kolejno: Roma FC, La Spezia, Crotone, Buenos Aires i Núñez. Wszystkie wymienione drużyny będą również miały zupełnie inne herby oraz stroje niż ma to miejsce w rzeczywistości. Tylko ich składy pozostaną bez zmian. Co ciekawe, zespoły argentyńskie w rozgrywkach Copa Libertadores będą grały pod oryginalnymi nazwami. Wszystkie nazwy zespołów z całego świata w najnowszej wersji FIFA można zobaczyć pod tym linkiem.

Gwiazda PSG na okładce FIFA 21

Oficjalna premiera gry FIFA 21 zaplanowana jest na 6 października. Gwiazdą okładki najpopularniejszej gry piłkarskiej na świecie będzie Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain. W poprzednich latach takie wyróżnienie spotykało Virgila van Dijka, Edena Hazarda, Cristiano Ronaldo, Marco Reusa, Lionela Messiego, Wayne'a Rooneya czy Kakę.

