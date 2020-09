Polski esportowiec znowu wygrywa. Zgarnął do tej pory ponad 100 tysięcy dolarów!

Polski zawodnik zdobył 260 punktów, co pozwoliło mu się znaleźć przed takimi zawodnikami jak znappy z GODSENT czy verox z Enterprise Gaming. Zaliczał średnio 3.3 eliminacji i pod tym kątem również zdystansował swoich przeciwników. Nie wygrał żadnej z gier, ale za każdym razem znajdował się w czołówce. Równa gra na wysokim poziomie pozwoliła mu cieszyć się z miejsca na najwyższym stopniu podium.

Najlepszy polski gracz bez organizacji

Teeq bez wątpienia jest najlepszym polskim zawodnikiem Fortnite. Co ciekawe, od jakiegoś czasu pozostaje bez organizacji, po tym jak w marcu rozstał się z Dynamind. Od tamtego czasu wygrał m.in. dwa turnieje od DreamHacka. Polskie zespoły nie są zainteresowane Polakiem, dlatego ten prowadzi negocjacje z zagranicznymi ekipami. - Obecnie prowadzę rozmowy z kilkoma organizacjami i szukam dla siebie najlepszej możliwej opcji - zdradził nam Maciej Radzio.

Fortnite to gra Battle Royale, która w dużym uproszczeniu polega po prostu na przetrwaniu na mapie, na której w jednym czasie walczy stu innych graczy. Celem jest również przeżycie w strefie, która wraz z przebiegiem gry się zawęża. Na sukces często składają się takie czynniki jak wybór odpowiedniego miejsca do rozpoczęcia rozgrywki, znalezienie odpowiednich broni czy odpowiedniego miejsca do przetrwania i pokonywania kolejnych wrogów.

Czasami naprawdę wiele zależy od szczęścia. Tym bardziej należy docenić sukcesy Macieja "teeqa" Radzio, który jak sam twierdzi, kluczem do jego zwycięstw jest po prostu codzienna rutyna w postaci treningów, a także pewność siebie. Teeq był także najlepszym Polakiem w trakcie Mistrzostw Świata. Za 43. miejsce zgarnął 50 tysięcy dolarów, a w ciągu całej kariery w oficjalnych turniejach zarobił do tej pory 136 tysięcy dolarów.