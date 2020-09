Poznaliśmy kartę "Króla Cantony" w FIFA 21. Jest moc!

Statystyki Erica Cantony zostały wystawione na podstawie trzech momentów w jego karierze. W szczytowym momencie został oceniony na 93 punkty. Były piłkarz Manchesteru United był pierwszą ze stu ikon ogłoszonych przez twórców gry.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cantona ze świetnymi kartami

Jak się okazuje, karty byłego napastnika będą należeć do tych mocniejszych. EA Sports zdradziło jakie momenty z kariery Cantony zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu trzech kart. Najpierw przeanalizowano grę piłkarza we Francji. Czasy gry w Marsylii, Bordeaux i Montpellier w latach 1988-91 zostały ocenione na 88 punktów. Potem nadszedł szczytowy moment gry w Anglii w zespołach Leeds United, a następnie Manchesteru United (1993-94). W tym czasie pobił swój rekord liczby zdobytych bramek w jednym sezonie i pomógł swojej drużynie wygrać Premier League. Ostatnim okresem, za który przyznano Cantonie kartę z 90 punktami były lata 1995-97. Wtedy swoimi golami przyczynił się do kolejnego zwycięstwa Manchesteru United w Premier League. Był to jego piąty tytuł mistrzowski. Jakiś czas po tym sukcesie, zdecydował się zakończyć swoją karierę w wieku 30 lat.

Niemieckie super trio ikon - Ballack, Matthaus, Lahm

Poznaliśmy również statystyki trzech innych zawodników, którzy swego czasu stanowili o sile niemieckiego futbolu. Philip Lahm i Michael Ballack w szczytowym momencie zostali ocenieni na 91 punktów. Ich starszy kolega, Lothar Matthaus doczekał się karty lepszej o dwa oczka.

Masz ciekawy temat związany z esportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl