Szukają komentatorskich perełek w esporcie. "Liczymy również na kobiety!"

Właśnie z tym problemem próbują sobie poradzić osoby z agencji Knacks, współtworzącej projekt CASTERO, do którego można się już zgłaszać od 15 września. Na jego czele stanął Łukasz "PRAWUS" Ganczewski, który ma doświadczenie z komentowania takich turniejów jak prestiżowy Intel Extreme Masters. Cel jest jeden - wyłowić talenty, które pod profesjonalną opieką specjalistów będą mogły się rozwijać i komentować polskie oraz międzynarodowe wydarzenia Counter Strike: Global Offensive.

Barwa głosu i poprawna dykcja to nie wszystko

- Nie szukamy osób idealnych, bo takich nie ma. Oczywiście pewne osoby mogą mieć predyspozycje do komentowania spotkań, takie jak wyjątkowa barwa głosu czy poprawna dykcja, ale tak naprawdę wszystko inne zdobywa się w praktyce. Zależy mi na osobach zaangażowanych, chcących pracować nad sobą i szukających rozwiązań, które pomogą im w rozwoju. Osoby, które zgłoszą się do projektu mogą liczyć na pełne wsparcie ode mnie jak i całego zespołu CASTERO - mówi PRAWUS.

Co ciekawe, CASTERO liczy również na zgłoszenia kobiet. Trzeba przyznać, że w tej chwili w polskim esporcie nie ma żadnej aktywnej komentatorki spotkań CS:GO. Najbardziej znaną kobietą jest Kinga Kujawska, która jednak wciela się w rolę hosta podczas wydarzeń organizowanych przez firmę ESL. - Chciałbym również zaznaczyć, że projekt nie jest skierowany tylko do mężczyzn, wspaniały warsztat komentatorski posiada chociażby Laruen “Pansy” Scott i wierzę, że znajdą się kandydatki które, będą chciały pójść w jej ślady.

Chętni mogą się zgłaszać do końca września. Wystarczy wypełnić formularz, do którego trzeba załączyć nagranie z komentarzem wybranego przez siebie meczu. Pośród wszystkich kandydatów zostanie wyłoniona grupa osób, która dostanie bezpośrednie zaproszenia do ekipy CASTERO. Szkolenia wybranych osób potrwają od 01.10.2020 do 31.10.2020 i podczas nich zostaną wyłonione dwa duety komentatorów, którzy na stałe dołączą do PRAWUSa w roli członków ekipy CASTERO.