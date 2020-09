Liverpool z niesamowitym atakiem! Poznaliśmy oceny trzech kolejnych ekip w FIFA 21

W angielsko-hiszpańskim trio zespołów roi się aż od gwiazd światowego formatu. Statystyki ofensywy Liverpoolu pozwalają nam sądzić, że obrońcy nie będą mieć łatwego życia, grając przeciw nim. Jednak City oraz Real wcale nie odstają i potencjał tych drużyn także pozwoli na wygrywanie najważniejszych trofeów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oceny Realu Madryt w FIFA 21

Mistrzowie Hiszpanii dysponują naprawdę solidnym kręgosłupem - Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Casemiro i Karim Benzema. Każdy z tych zawodników został oceniony na 89 punktów i jest niezwykle istotną postacią w swojej formacji oraz w całej drużynie. Utalentowani Rodrygo oraz Vinicius są cały czas blisko granicy 80 punktów, ale nie ulega wątpliwości, że w trybie kariery można z nich zrobić czołowych zawodników na świecie.

Thibaut Courtois - 89 Karim Benzema - 89 Sergio Ramos - 89 Casemiro - 89 Eden Hazard - 88 Toni Kroos - 88 Luka Modric - 87 Raphael Varane - 86 Dani Carvajal - 86 Isco - 84 Marcelo - 83 Valverde - 83 Ferland Mendy - 83 Marco Asensio - 82 Vinicius - 80 Lucas Vazquez - 80 Luka Jovic - 80 Rodrygo - 79

Oceny Manchesteru City w FIFA 21

Najlepszym graczem ekipy Pepa Guardioli w najnowszej wersji gry będzie Kevin De Bruyne. Każdy kto zna potencjał Belga, nie jest zbytnio zdziwiony, a wygląda na to, że tendencja będzie zwyżkowa i powinien być on jeszcze lepszy. Za nim uplasowali się Sergio Aguero (89), Ederson (88) czy Raheem Sterling (88). 20-letni Phil Foden doczekał się 79 punktów, a Ferran Torres, który jeszcze niedawno reprezentował barwy hiszpańskiej Valencii 81. Jednak powinien być to jeden z tych graczy, który po kilku sezonach w trybie kariery stanie się gwiazdą światowego formatu.

Kevin De Bruyne - 91 Sergio Aguero - 89 Raheem Sterling - 88 Ederson - 88 Aymeric Laporte - 87 Bernardo Silva - 87 Kyle Walker - 85 Riyad Mahrez - 85 Rodri - 85 Fernandinho - 84 Gabriel Jesus - 83 Ilkay Gundogan - 83 Joao Cancelo - 83 Ferran Torres - 81 Benjamin Mendy - 81 Alexander Zinchenko - 80 Phil Foden - 79 Nathan Ake - 79

Oceny Liverpoolu w FIFA 21

Wszyscy oczekiwali, że Virgil Van Dijk, Mohamed Salah i Sadio Mane będą w najnowszej FIFIE bardzo wysoko w rankingu zawodników. Tak też się stało, ale dołączył do nich bramkarz Alisson. Atak zespołu z miasta Beatlesów wygląda imponująco. Dwóch zawodników ocenionych na 90 punktów uzupełnia Roberto Firmino z trzema oczkami mniej. Za nimi również zaroiło się od wysokich ocen. Fabinho (87), Jordan Henderson (86) i Georginio Wijnaldum (85) także są czołowymi piłkarzami na swoich pozycjach. Taka siła ognia, połączona z naprawdę solidną obroną, pozwoli obecnym Mistrzom Anglii na ponowną bitwę o najważniejsze europejskie trofea.

Virgil Van Dijk - 90 Mohamed Salah - 90 Sadio Mane - 90 Alisson - 90 Trent Alexander-Arnold - 87 Roberto Firmino - 87 Fabinho - 87 Andrew Robertson - 87 Jordan Henderson - 86 Georginio Wijnaldum - 85 Joe Gomez - 83 Joel Matip - 83 Naby Keita - 81 Xherdan Shaqiri - 81 James Milner - 80 Alex Oxlade-Chamberlain - 79 Takumi Minamino - 77 Divock Origi - 77

Twórcy FIFA 21 nie zaprezentowali jeszcze ocen wszystkich zawodników w grze. Jednak materiał, którym dysponujemy pozwala nam na wskazanie ocen zawodników podstawowej jedenastki oraz większości zmienników.