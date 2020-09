Kolejny ważny turniej Ubisoftu ogłoszony! Polacy wystawią swoją kadrę

Rainbow Six World Cup, czyli po prostu Mistrzostwa Świata, odbędą się latem 2021 roku. Gracze z 45 krajów i regionów będą rywalizować o miano najlepszego zespołu globu. 14 krajów i regionów dostanie bezpośrednie zaproszenie do finałów, zaś pozostałe 31 państw (w tym Polska) będzie walczyć w regionalnych kwalifikacjach o 6 miejsc. W przypadku Europy, 12 państw będzie starało się zająć jedno z dwóch wolnych miejsc. W finałach mistrzostw ostatecznie zobaczymy 20 ekip.

Jesienią poznamy polską kadrę

W jaki sposób będzie się odbywać selekcja zawodników do reprezentacji Polski? Od 14 września każdy z krajów wyłoni komitet narodowy, składający się z trzech menedżerów. Następnie, jesienią, każdy komitet wybierze pięciu graczy, którzy będą mieli przyjemność reprezentować swój naród.

- Podczas turniejów zauważyliśmy, że zarówno gracze zawodowi jak i fani pokazywali swoją narodową dumę i entuzjazm - mówił François-Xavier Dénièle, dyrektor e-sportu w Ubisoft. - Wśród kibiców widzieliśmy różne flagi narodowe, a podczas zawodów pojawiała się rywalizacja międzypaństwowa. Pojawił się więc pomysł na specjalne rozgrywki. Dziś ogłaszamy rozwinięcie tego pomysłu – World Cup. Uważamy, że World Cup będzie świetną okazją na docenienie społeczności Rainbow Six Siege, zarówno lokalnej jak i światowej, jednocześnie dostarczając nowych wyzwań dla graczy zawodowych.

Tony Parker pomoże graczom

Co ciekawe, ambasadorem turnieju został czterokrotny mistrz NBA, Tony Parker. Były reprezentant Francji będzie wspierać zawodników swoim doświadczeniem w radzeniu sobie z presją, związaną z rozgrywkami na najwyższym poziomie.

- Podczas Rainbow Six World Cup gracze będą rywalizowali u boku zupełnie nowych towarzyszy i nowych trenerów ze swoich krajów. W innych przypadkach ci gracze mogą być ich rywalami - powiedział Tony Parker. - Przeżyją coś nowego, a ja z chęcią podzielę się swoim doświadczeniem i będę im towarzyszył w ramach swojej roli ambasadora. Byłem zaangażowany w e-sport przez ostatnich sześć czy siedem lat, a kiedy Ubisoft zgłosił się do mnie z tym projektem, uznałem że chodzi o coś wyjątkowego. To będzie pierwszy Puchar Świata w grze i chcę być jego częścią.