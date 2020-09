Najważniejszy turniej Counter Strike'a odwołany. Jednak wracają rozgrywki offline

Brazylijski turniej miał mieć rangę "Major", czyli najwyższą możliwą, którą mogą mieć rozgrywki Counter Strike'a. Od wiosny drużyny na całym świecie walczą o możliwość wystąpienia w prestiżowym turnieju, zbierając punkty do Regional Major Ranking (RMR), na podstawie którego mieliśmy poznać uczestników zawodów. Odwołanie ESL One w Rio nie oznacza jednak zakończenia rankingowych turniejów. Mają być one kontynuowane do czasu kolejnego Majora.

- Nie możemy wymagać od graczy i fanów, by ryzykowali swoje zdrowie, aby wziąć udział w Majorze, podczas gdy pandemia nadal stanowi zagrożenie dla podróżników. Dlatego podjęliśmy bolesną decyzję o odwołaniu listopadowego Majora - możemy przeczytać w oświadczeniu twórców CS:GO, Valve.

Majora nie będzie, ale zawodnicy wracają na scenę

Mimo podjęcia bolesnej decyzji, ESL miał dobrą informację dla kibiców CS:GO. Okazuje się, że w grudniu w Kolonii odbędzie się turniej IEM Global Challenge 2020. Będzie on miał ambitne zadanie wypracować formułę organizacji turniejów offline w dobie pandemii. Do turnieju zaproszono osiem najlepszych zespołów na świecie, które zawalczą na scenie o 500 tys. dolarów.

Wcześniej fani będą mogli obserwować zmagania zawodników podczas dwóch innych wielkich wydarzeń, rozgrywanych jednak w internecie. Najpierw w październiku odbędzie się IEM Nowy Jork. Rozgrywki online zostaną podzielone na trzy regiony - Europę, Amerykę Północną i Wspólnotę Niepodległych Państw. 32 zespoły zawalczą o 250 tys. dolarów. Kilka dni później, w listopadzie najlepsze ekipy ponownie staną do walki. Tym razem w ramach IEM Pekin-Haidian, gdzie zobaczymy dodatkowo formacje z Oceanii oraz Azji. W obu rozgrywkach będzie można zdobyć punkty do rankingu ESL Pro Tour, które mogą pomóc w awansie do katowickiego IEMu.