Stworzył legendarną grę, która wpłynęła na pokolenia. Teraz jest w klubie Premier League

Ruiz pojawił się w Leeds za sprawą Victora Orty, dyrektora sportowego klubu. Panowie wcześniej mieli okazję współpracować w Middlesbrough, do którego Gaby trafił wprost z redakcji Canal+. Mimo to, że okres jego pracy w Boro nie był zbyt długi, to stał się on zalążkiem do obecnej strategii Leeds. To właśnie duet Orta - Ruiz był odpowiedzialny za ściągnięcie Marcelo Bielsy do Anglii. Wcześniej pierwszy z nich próbował go już zatrudnić w Sevilli, gdzie był prawą ręką popularnego Monchiego. Życie Ruiza zatoczyło swego rodzaju koło. Prawie 30 lat temu stworzył grę, w której sam mógłby się teraz znaleźć jako skaut.

Rodzinna firma braci Ruiz

PC Fútbol powstało w czasach, gdy o Football Managerze fani piłki mogli tylko pomarzyć. Trzeba wspomnieć, że stworzyło go trzech braci Ruiz na fali zachwytu 8-bitowym menedżerem piłkarskim, przywiezionym z Wielkiej Brytanii. Gaby zakochany w produkcji chciał wykorzystać swoją piłkarską pasję i zaczął namawiać swoich braci na wyprodukowanie podobnej gry. Sam mówił po latach, że od pierwszej chwili, gdy zaczął grać w menedżera, jego życie się skończyło i potem podobne komplementy słyszał od od fanów jego własnej gry. Nic dziwnego, że tak mu zależało na powstaniu PC Fútbol. - To moje pierwsze dziecko. Wymyśliłem je, przekonałem braci, aby wyprodukowali grę, a potem ją zaprojektowałem. Stworzenie hiszpańskiej wersji było moim marzeniem oraz wyzwaniem. Całe szczęście się udało - mówił Ruiz.

Pierwsza wersja gry powstała w 1992 roku, a dopiero trzy lata później produkcja trafiła na rynek. Bracia w międzyczasie utworzyli rodzinną firmę Dinamic Media, zajmującą się rozwojem gry. Trzeba przyznać, że mieli oni ciekawy pomysł na jej sprzedaż. Zaczęli ją oferować po niskiej cenie w kioskach z gazetami, aby dotrzeć do jak największej liczby posiadaczy komputerów. Okazało się, że ta strategia była strzałem w dziesiątkę. W sezonie 1998/1999 sprzedano 370 tysięcy egzemplarzy. Gaby Ruiz sam potem wspominał: - Zdaję sobie sprawę, że wpłynęliśmy na całe pokolenie graczy, ale nie byliśmy wtedy tego świadomi. Codziennie dostawaliśmy całe worki listów z podziękowaniami i sugestiami. Nie było wtedy internetu w takiej formie jak dzisiaj, trudno było poznać prawdę o grze, ale przez te lata zrozumiałem ile ona znaczyła dla pokolenia.

PC Fútbol podbiło świat

Produkcja Dinamic Media trafiła na rynek włoski (PC Calcio), brytyjski (Premier Manager) czy argentyński. Gra podobnie jak Football Manager wygenerowała wirtualnych bohaterów, którzy okazywali się lepsi niż wiele gwiazd ówczesnej piłki. Gaby Ruiz za cel postawił sobie stworzenie jak najbardziej dokładnej bazy zawodników, dlatego często zawodnicy, którzy znaleźli się w grze mieli statystyki poparte wnikliwą obserwacją. Zdarzały się również pomyłki, tak jak w przypadku anonimowego Argentyńczyka Jorge Diaza, którego Ruiz wypatrzył podczas meczu zespołu CD Huachipato. Był tak zachwycony umiejętnościami piłkarza, że postanowił mu dać adekwatną według niego wtedy ocenę w grze. Okazało się, że niezbyt znany zawodnik był wyróżniającą się postacią i wielu graczy zastanawiało się kim jest Jorge Diaz.

Bywało też, że sami piłkarze nie byli zadowoleni ze swoich statystyk w grze. Victor Sanchez będący ważnym ogniwem Realu Madryt, trenowanego przez Fabio Capello, osobiście zwracał twórcom uwagę na swoją ocenę. Produkcja zawładnęła również sercami wielu reprezentantów Hiszpanii. Podczas zgrupowania kadry w Leeds przed Euro 1996 w produkcję namiętnie grali Luis Enrique czy Quique Sanchez Flores.

Na początku XXI wieku bracia Ruiz postanowili opuścić Dinamic i założyli FX Interactive. Ich gamingowa przygoda cały czas trwa. Co prawda, PC Fútbol zakończyło swój żywot po kilku latach, ale nowa firma kontynuuje produkcje gier, podobnych do tej, która uczyniła ich popularnymi. Gaby Ruiz ma za to przed sobą kolejną część swojej misji. Po awansie Pawii do Premier League, musi wraz Victorem Ortą i Marcelo Bielsą, stworzyć ekipę, która nie tylko utrzyma się w lidze, ale będzie przynosić wiele radości swoim kibicom.