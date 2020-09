Polacy dobijają się do czołówki CS-a. Rzeczywistość jest jednak bezlitosna

Ceniony portal HLTV.org w każdym tygodniu aktualizuje swój ranking drużyn Counter Strike'a, który z wypiekami na twarzy śledzą fani z całego świata. Na jego czele znajduje się obecnie francuski zespół Vitality, a po piętach depczą mu Evil Geniuses i Heroic. Polskich zespołów jednak w ścisłej czołówce nie znajdziemy. Ostatni raz ekipa znad Wisły była na czele rankingu prawie cztery lata temu. Wtedy Virtus.pro był świeżo po zajęciu drugiego miejsca w EPICENTER 2016 oraz zwycięstwie podczas Dreamhacka w Bukareszcie.

Duży awans x-kom AGO

Organizacja x-kom AGO, której jednym z udziałowców jest były prezes Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorski, w ostatnim czasie przechodzi przez całkiem udany okres. Jastrzębie najpierw awansowały do najbardziej prestiżowej ligi na świecie - ESL Pro League, a potem pokonały drugą wtedy drużynę na świecie - Heroic, co pozwoliło im awansować aż o 16 pozycji w rankingu. Mimo wszystko 41. pozycja nie jest jednak żadnym osiągnięciem i x-kom AGO ma apetyt na zdecydowanie więcej.

Najwyżej notowanym polskim zespołem w rankingu jest ekipa AVEZ Esport. Ośmiornice niedawno awansowały do drugich, najbardziej popularnych rozgrywek na świecie - ESEA MDL, co spowodowało, że wskoczyły na 32. miejsce. W najnowszym notowaniu Paweł "byali" Bieliński i jego koledzy spadli jednak o cztery oczka. Wszystko przez to, że AVEZ w poprzednim tygodniu nie rozgrywało żadnych ważnych spotkań, które miałyby wpływ na ich miejsce w notowaniu.

W TOP 50 rankingu znajdziemy jeszcze Izako Boars. Dziki od pewnego czasu systematycznie pną się w górę, co obecnie daje im 49. lokatę. Osiem miejsc za nimi sklasyfikowana została Wisła All in! Games Kraków, do której niedawno dołączył nowy zawodnik, Patryk "ponczek" Wites. Na dalszych pozycjach w rankingu znajdują się jeszcze Actina PACT, Illuminar Gaming czy Honoris, założone przez legendy Counter Strike'a, Filipa "NEO" Kubskiego oraz Wiktora "TaZa" Wojtasa.