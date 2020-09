Znany komentator esportowy zmienia profesję. "Jakość komentarza zaczęła się obniżać"

W wywiadzie dla portalu DBLTAP HenryG tłumaczył swoją decyzję. Popularny komentator w ostatnich latach był zatrudniany przy wszystkich najpoważniejszych zawodach, co powodowało, że miał naprawdę mało czasu na życie prywatne oraz odpoczynek. Okres epidemii również przyczynił się do takiej decyzji Brytyjczyka. - Im jestem starszy i gdy lata mijają, zdaję sobie sprawę, że tempo pracy staje się dla mnie za wysokie. Jakość mojego komentarza powoli zaczęła się obniżać. Jedynym prawdziwym żalem, który będę nosić w sobie do końca życia jest to jaki stałem się odległy i zblazowany z powodu dużego obciążenia pracą i ciągłego stresu, związanego z byciem przed kamerą prawie każdego dnia - powiedział komentator.

HenryG otwiera nowy etap w organizacji Cloud9

Cloud9 to jedna z bogatszych esportowych organizacji na świecie, posiadająca m.in. dywizje CS:GO czy League of Legends. Jednak w ostatnich dniach podjęto decyzję o zwolnieniu składu Counter Strike'a tuż po zakończeniu obecnego sezonu najbardziej prestiżowej ligi w kalendarzu - ESL Pro League. Teraz jedną z osób, która będzie odpowiadać za budowę nowej drużyny będzie właśnie Henry Greer, który na samym początku nowej pracy postanowił zakontraktować byłego trenera zespołu 100 Thieves - Aleksandara "kassida" Trifunovicia.

- Moje plany dotyczące tego zespołu są z pewnością ambitne. Nie chciałbym pracować jako dyrektor, gdybym nie miał absolutnej kontroli nad składem i kierunkiem, w którym planujemy podążać. Cloud9 powierzyło mi całą swoją dywizję CS:GO i szczerze mówiąc jest to jeden z najodważniejszych ruchów w świecie Counter Strike'a od dłuższego czasu. Marka Cloud9 jest jedną z ważniejszych w esportowym krajobrazie. Jestem świadomy, że istnieje teraz pewien poziom oczekiwań. Porażka po prostu nie wchodzi w grę - mówił po ogłoszeniu decyzji Henry "HenryG" Greer.

Nowy trener Cloud9 bez drużyny był od kwietnia. Jednak nie brakowało organizacji zainteresowanych jego usługami. Wszyscy pamiętają jakie postępy czyniły zespoły, którymi kierował. Jednak współpraca z Cloud9 będzie dla niego nowym wyzwaniem, gdyż pierwszy raz w karierze będzie budował zespół całkowicie od zera.

Obecny skład CS:GO został uformowany na początku obecnego roku. Młodzi zawodnicy nie potrafili jednak nawiązać do wielkich sukcesów swoich poprzedników, którzy mieli za sobą takie sukcesy jak wygranie Majora w Bostonie w 2018 roku. Drużyna nie zdobyła żadnego trofeum, mimo że na samym początku zaszokowała scenę kwalifikując się do tak prestiżowych turniejów jak IEM w Katowicach czy DreamHack w Lipsku. Potem jednak graczom zabrakło sporo do światowej czołówki i szybko odpadli z rywalizacji. Teraz Cloud9 ma nadzieję zbudować skład, który dołączy do czołowej dziesiątki ekip na świecie. Zaczęto jednak od samego zaplecza, które teraz będzie miało za zadanie zbudować nową mistrzowską ekipę.