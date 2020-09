Kolejna afera w świecie Counter Strike'a. Gracze ustawiali spotkania

Rozgrywki ESEA MDL są przedsionkiem najbardziej prestiżowej ligi na świecie - ESL Pro League. To w nich znajdziemy wiele zespołów, które aspirują do gry w ścisłym światowym topie. W dopiero co rozpoczętym sezonie Polskę reprezentują takie ekipy jak Actina PACT, Wisła All in! Games Kraków czy AVEZ Esports.

Zawodnicy CS:GO ustawiali spotkania

Dochodzenia w sprawie ustawiania meczów wymagają współpracy wielu podmiotów - organizatorów turniejów, bukmacherów, organów rządowych czy organów ścigania. W związku z tym, trwają one miesiącami. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać jednak, że śledztwo prowadzone jest już przez 18 miesięcy i zbliża się do końca. Wynika z tego, że już wkrótce poznamy prawdopodobnie nazwiska zawodników, którzy dopuścili się tych czynów.

Skontaktowaliśmy się z komisarzem ESIC, Ianem Smithem, aby zapytać o szczegóły dochodzenia. Niestety nie mógł on za dużo zdradzić. - Dochodzenie jest poufne i wplątanie graczy w tę sprawę, zanim zostaną formalnie oskarżeni o popełnione przestępstwa byłoby niewłaściwe i szkodliwe. W odpowiednim czasie wydamy dalsze oświadczenia.

Na ten moment nie wiemy, którzy zawodnicy byli zaangażowani w aferę. Na pewno jednak o sprawie będzie głośno, gdyż na poziomie ESEA MDL gra wielu znanych zawodników. Wygląda na to, że profesjonalną scenę CS:GO już niedługo czeka największe oczyszczenie w historii.