Polak za darmo walczył z oszustami w Counter Strike'u! Środowisko epsortowe doceniło jego gigantyczną pracę

Błąd, który został znaleziony w grze był wykorzystywany przez czołowych trenerów Counter Strike'a. Jednym z nich był Nicolai "HUNDEN" Petersen, trener Heroic, zwycięzców prestiżowego ESL One Cologne, w którym drużyny rywalizowały o milion dolarów. Michał "michau9" Słowiński jest znanym esportowym sędzią, współpracującym z ESL. To właśnie on wykonuje ciężką pracę, która ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych osób ze świata esportu.

Polak walczy z oszustami. Docenia go cały esportowy świat

Michał Słowiński w ostatnich tygodniach całymi dniami wraz ze Stevem Dudenhoefferem przeglądał powtórki wszystkich dostępnych w internecie meczów, w których grały drużyny ze światowej czołówki. Początkowo robił to osiem godzin dziennie, jednak po zapoznaniu się ze skalą problemu postanowił przedłużyć oglądanie do dwunastu. Trzeba jednak podkreślić, że robi to całkowicie za darmo. Wraz z początkiem września panowie zaczęli przeglądać kolejną partię spotkań, tym razem dotyczących drużyn z niższych poziomów. Wśród nich znajduje się wiele polskich ekip. Na ten moment żaden z polskich trenerów nie został przyłapany.

Esportowe środowisko doceniło działanie Polaka i jego kolegi, zakładając zbiórkę na portalu crowdfundingowym. Do tej pory ponad 50 darczyńców przekazało ok. 2,5 tysiąca dolarów. Setki godzin spędzonych na przeglądaniu meczów w trakcie ostatnich dwóch tygodni przyniosło efekt w postaci zawieszenia trzech profesjonalnych trenerów z Brazylii, Rosji oraz Danii. Wygląda jednak na to, że to nie koniec "listy hańby" w świecie esportu.