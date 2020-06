20 tys. za wielokrotne zabicie przeciwnika. Najlepsze europejskie zespoły wkraczają do gry

Już we wtorek najlepsze europejskie zespoły w Dota 2 rozpoczną polowanie na nagrody w turnieju BLAST Bounty Hunt. Choć pula nagród to 145 000 dolarów, aż 45 000 będzie do „ustrzelenia” przez drużyny w dodatkowych wyzwaniach! BLAST Bounty Hunt rozpocznie się 9. czerwca i potrwa 5 dni. Uczestnicy zmierzą się w drabince podwójnej eliminacji i będą rozegrywali mecze w systemie BO3, aż do finału, który rozstrzygnie się w BO5.

Do turnieju zaproszonych zostało 6 europejskich składów:

Team Secret

OG

Team Nigma

Team Liquid

Alliance

Ninjas in Pyjamas

Zespoły zostały już rozsadzone w drabince z OG i Team Secret startującymi jedną rundę dalej niż rywale. Meczem otwarcia będzie starcie Team Liquid i Team Nigma, które rozpocznie się jutro o godzinie 16.30. Drugie spotkanie – Alliance kontra Ninjas in Pyjamas planowo będziemy mogli zaś oglądać od 19.30.

Nagroda (nie) gwarantowana

Niecodziennym rozwiązaniem i elementem wyróżniającym turniej jest interaktywna pula nagród. Każda z drużyn będzie posiadała gwarantowaną i płynną ilość zdobytych pieniędzy, którą w zależności od wyników będzie mogła powiększyć lub pomniejszyć.

Team Liquid, Team Nigma, Alliance oraz Ninjas in Pyjamas turniej rozpoczną z 15 000 dolarów, podczas gdy OG i Team Secret z 20 000 dolarów. Wygrana meczu pozwala na zabranie rywalowi 40% części jego płynnej puli pieniędzy. Dodatkowo zespoły będą mogły ukończyć wyzwania wymyślone przez organizatorów i fanów, które zwiększą ich gwarantowaną ilość wygranej.

Wyzwania są efektem gry całej drużyny i muszą zostać ukończone w trakcie jednej gry. Każde dostępne jest tylko raz, więc zespoły będą musiały mądrze rozważyć presję czasu i ryzyko, żeby sięgnąć po dodatkowy zarobek. Lista prezentuje się następująco:

„Something something feeder” – 20 000 dolarów za zabicie jednego z przeciwników co najmniej 20 razy

„Drop the dead donkey”– 15 000 dolarów za zabicie kurierów przeciwników przynajmniej 9 razy

„VIP” – 10 000 dolarów za sprawienie, aby jeden z graczy twojej drużyny nie zginął ani razu

„What’s mine is mine” – 5 000 dolarów za ochronę swojego Outpostu tak, by ani razu nie został przejęty przez rywali

Polska transmisja

Ten niesamowity turniej będziecie mogli zobaczyć również z polskim komentarzem Tomka „Bandita” Borysa na jego kanale Twitch. Na stronie ESPORT NOW znajdziecie zaś zapowiedzi i podsumowania rozgrywanych spotkań przez cały czas trwania zmagań!