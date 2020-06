Robert Lewandowski pobił rekord szybkości! Twórcy gry FIFA muszą zwrócić na to uwagę

Była 66. minuta meczu, gdy Thomas Mueller dośrodkował piłkę w pole karne Bayeru. Leon Goretzka uchylił się przed piłką, która trafiła idealnie na głowę Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik strzałem tuż przy słupku nie dał żadnych szans na interwencję bramkarzowi gospodarzy, podwyższając prowadzenie mistrzów Niemiec do 4:1. Dla Roberta Lewandowskiego była to już 30. bramka w obecnym sezonie Bundesligi, a 44. biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w których występował w tym sezonie Bayern Monachium. Polak tym samym wyrównał swój osobisty rekord goli strzelonych w jednym sezonie ligowym, a także ustanowił nowy rekord bramek strzelonych we wszystkich rozgrywkach. Ale to nie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Fortuna 5:0. Drugi gol Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Jak się okazuje, to nie jedyne rekordy, jakie ustanowił Lewandowski. Polski napastnik w sobotę osiągnął w biegu prędkość 34,8 km/h, co jest najlepszym wynikiem w jego karierze. Nie jest to jednak najlepszy wynik spośród zawodników Bayernu Monachium. Jeszcze szybsi byli Alphonso Davies (35,3 km/h w meczu z Borussią Dortmund), a także Kingsley Coman (w ubiegłym sezonie biegł z prędkością 35,66 km/h).

Prędkość Lewandowskiego w trakcie spotkania z Bayerem Leverkusen sprawia, że twórcy gry FIFA muszą poważnie zweryfikować statystyki Polaka. Dotychczas jego szybkość ocenili na 77 (przy max. ocenie 99), a polski napastnik po raz kolejny udowodnił, że zasługuje na znacznie lepszą ocenę jego tempa.

Przeczytaj także: