Virtus.pro oraz sAw za burtą. Dziś startuje faza pucharowa BLAST Premier Showdown

W grupie A zgodnie z oczekiwaniami okazało się to portugalskie sAw, które zdobyło tylko jedną wygraną - na Vitality. Taki sam bilans wypracowało sobie Astralis, jednakże lepszy bilans rundowy zapewnił im przedostatnie miejsce w grupie. Fotel lidera wywalczyli sobie reprezentanci Ninjas in Pyjamas, wyprzedzając ENCE również "małymi punktami". Zarówno Szwedzi jak i Finowie nie przegrali ani jednego spotkania, lecz zaliczyli dwa remisy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka część ciała najczęściej "wysiada" esportowcom?

W grupie B rozkład sił okazał się bardziej klarowny. Zdecydowanie najsilniejszą drużyną okazało się MAD Lions, które nie przegrało ani jednego pojedynku. Zaraz za nimi uplasowało się fnatic z jedną porażką, a następnie mousesports i Dignitas, których dzieli zaledwie jeden punkt. Natomiast w fazie pucharowej nie zobaczymy Virtus.pro, lecz to również było łatwe do przewidzenia, wszak skład ten występował bez swojego kapitana.

Za oceanem również obyło się bez większych niespodzianek. FURIA oraz Evil Geniuses okazały się najlepszymi drużynami, zaś Chaos i 100Thieves odpadło z rozgrywek. Formacja z Australii niedawno rozpoczęła współpracę z nowym trenerem, co może tłumaczyć ich obecne kłopoty.

Dziś o godzinie 12:30 startują pierwsze ćwierćfinały w Europie. Drużyny z wyższych miejsc w grupach zapewniły sobie miejsca w dalszych etapach fazy pucharowej, przez co liderów tabeli zobaczymy dopiero w niedzielę - będą walczyć o awans na europejskie finały, w których pula nagród wynosi $500.000.

Harmonogram play-offów europejskich:

Piątek, 5 czerwca:

12:30 - Astralis vs mousesports

16:00 - Dignitas vs Vitality

Sobota, 6 czerwca:

12:30 - ENCE vs Astralis/mouz

16:00 - Fnatic vs Dignitas/Vitality

Niedziela, 7 czerwca:

12:30 - MAD Lions vs zwycięzca poprzedniego meczu

16:00 - Ninjas in Pyjamas vs zwycięzca poprzedniego meczu

Poniedziałek, 15 czerwca:

12:30 - mecz o trzecie miejsce

Harmonogram play-offów amerykańskich:

Piątek, 5 czerwca:

19:30 - Gen.G vs Triumph

23:00 - MIBR vs Cloud9

Sobota, 6 czerwca:

19:30 - FURIA vs Gen.G/Triumph

23:00 - Evil Geniuses vs MIBR/Cloud9

Niedziela, 7 czerwca:

19:30 - mecz o trzecie miejsce

Transmisja z tego wydarzenia odbywa się na oficjalnych kanałach ESPORT NOW na platformach Twitch, Youtube i Facebook, a całość komentują między innymi Olek „Vuzzey” Kłos, Radosław ‘Mad1’ Florkowski, Adam ‘Destru’ Gil, Oskar ‘Deerfluffy’ Formella oraz Jakub ‘Swelder’ Grzegorski. Partnerem polskiej transmisji są Media Expert oraz forBET.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .