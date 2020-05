Najbardziej znienawidzony piłkarz w grze FIFA 20. Kibice są na niego wściekli

Wissam Ben Yedder jest prawdopodobnie najbardziej znienawidzonym piłkarzem w grze FIFA 2020. Sam jednak przyznał, że nie ma z tym problemu. Ben Yedder dobrze się prezentował w pierwszym sezonie Ligue 1. Jako napastnik Monaco był drugim najlepszym strzelcem ligi za Kylian Mbappe. Ben Yedder w całym sezonie trafił 18 razy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek kontra mistrz Polski w FIFĘ

Jego karta TOTSSF z oceną 97 została opublikowana w ostatni piątek. 29-latek pochwalił się nią na Twitterze. Dopisał też pytanie: Ile padów na tym zepsutych?

"Dosłownie nikt ciebie nie lubi"

Fani są wściekli na tę wiadomość, ale Francuzowi to nie przeszkadza. "Zostaw mnie w spokoju, Wissam", "Sprawiłeś, że usuwam tę grę", "Dosłownie nikt ciebie nie lubi" - to tylko niektóre z komentarzy.

W nowej karcie jego umiejętności strzeleckie to 97, dryblingu 98, podanie to 94, a siła to 84, co czyni go jednym z najbardziej niebezpiecznych napastników w grze FIFA 2020.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .