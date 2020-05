84-letnia graczka zawiesiła karierę. Przez komentarze bała się o swoje zdrowie

Curry chce zredukować poziom stresu, który generował u niej spore problemy zdrowotne. W ostatnich tygodniach 84-latka publikowała i streamowała o wiele mniej, bo nie mogła sobie poradzić z codzienną rutyną.

REKLAMA

Zobacz wideo Top 3 asysty Polaków. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

84-latka zawiesiła streamowanie. Stresowała się negatywnymi komentarzami

Zapowiedziała, że robi sobie urlop, a także poważniej podejdzie do przeglądania komentarzy, które użytkownicy zostawiają pod jej filmami. - Może nie powinnam się tym przejmować, ale czytam je. Teraz będę odpowiadać tylko na parę i wiele z nich usuwać. Przede wszystkim te niestosowne - złośliwe czy przepełnione nienawiścią oraz wymądrzanie się kogoś o tym, jak powinnam grać - zaznacza Curry we vlogu.

Streamerka zaznacza, że ostatnio lepiej gra jej się w samotności. - Wtedy potrafię się tym cieszyć. Jeśli tak nie jest, to nie powinnam w ogóle grać. Teraz muszę się zająć moim zdrowiem - twierdzi. Ostatni film na jej kanale to wciąż vlog z 2 maja. Od tego momentu była aktywna jedynie na swoich kontach w mediach społecznościowych. Skyrim to gra akcji oparta o fabułę w otwartym świecie, wyprodukowana przez Bethesda Game Studios i wydana w 2011 roku. Skyrim jest piątym tytułem z serii The Elder Scrolls, kolejny ma się ukazać jeszcze w tym roku, a Curry dostanie tam nawet dedykowaną jej specjalną postać.

Przeczytaj także: