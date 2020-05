Skandaliczna sytuacja w CS:GO! Oszuści pokonali profesjonalnych graczy?

Turniej 2vs2 w CS:GO zapamiętają Jamppi oraz Allu, którzy przegrali z dwójką nieznanych graczy. Uwagę profesjonalnych esportowów przyciągnęły zaskakujące umiejętności przeciwników. Finowie nie mogli sobie poradzić z rywalami i przegrali spotkanie. Widzowie zawodów dopatrzyli się jednak oszustwa, a sprawą zajmują się organizatorzy turnieju.

CS:GO w nowej wersji, przyniosło starych zawodników. Co dalej z oszustami?

Oficjalną decyzję o ewentualnej karze dla dwóch graczy, którzy cheatowali podczas turnieju podejmą organizatorzy turnieju. Jednak patrząc na nagrania, które udostępniono w sieci, podczas finałów Red Bull Flick profesjonalni esportowcy trafili na oszustów. Wszystkie zachowane dema analizować będą administratorzy turnieju.

Nie wiadomo także, jakie działania zostaną podjęte w przypadku stwierdzenia oszustwa. Czy wszystkie spotkania zostaną rozegrane od nowa, aby w ramach zasady fair play, każdy miał równe szanse na poprawę swojej sytuacji w klasyfikacji końcowej, czy dyskwalifikacja wpłynie jedynie na rezultat meczu z Jamppim i Allu. Jak podaje FACEIT decyzję w tej sprawie mają zostać ogłoszone w ciągu kilku najbliższych dni.

Starcie między zwycięzcami turnieju Red Bull Flick, a skandynawskimi zawodowcami zostało zorganizowane w ramach "ENCE Challenge Match". Dzięki takiej inicjatywie, gracze mieli okazje zagrać przeciwko profesjonalistom.

Red Bull Flick natomiast, to turniej 2vs2 w niespotykanym wcześniej trybie King of the Hill z Wingmanem. Zaproponowany przez organizatora tryb, polegał na przejęciu i obronie wyznaczonych stref przez określoną ilość czasu. Nowość w CS:GO miała za zadanie zmienić dynamikę rozgrywki oraz zaciekawić widza.