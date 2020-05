Legendarny zawodnik CS:GO zawiesił karierę! Natychmiast dostał niezwykłą propozycję

Jeden z najbardziej utytułowanych graczy w historii Counter Strike: Global Offensive podjął zaskakującą decyzję. Szwedzki zawodnik e-sportowy zdecydował się zawiesić swoje starty. Olof Kajbjer "Olofmeister" przekazał swoją wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Olofmeister" w ostatnich dwóch miesiącach spisywał się bardzo przeciętnie w barwach Faze Clanu (grał w zespole od sierpnia 2017 roku). Miał średnią na poziomie 0,90 na mapach podczas rozgrywek ESL Pro League Season 11 i ESL One: Road to Rio.

"Olofmeister" zawiesił karierę e-sportową

Przyznał, że zdecydował się zrobić sobie przerwę ze względu na bardzo duże zmęczenie. Szwed potrzebuje regeneracji, aby odzyskać siły i odzyskać ponownie motywację do gry. Wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym wytłumaczył powody przerwania kariery e-sportowej.

- Do wszystkich moich fanów i sympatyków Faze Clanu. Zdecydowałem się zrobić sobie przerwę od kolejnych startów w grze Counter Strike. Podczas ostatniego okresu czułem się coraz bardziej zmęczony i traciłem motywację, która jest potrzebna w mojej karierze. Nadal kocham tę grę, tę scenę, ale potrzebuję odzyskać motywację, dlatego zdecydowałem się na przerwę. W trakcie jej trwania pomyślę nad swoją przyszłością - taką grafikę zamieścił "Olofmeister" na Twitterze.

To już nie pierwszy raz, kiedy doświadczony e-sportowiec postanowił przerwać swoją karierę. W 2018 roku zdecydował się na podobny manewr, kiedy to był wyłączony ze startów na ponad trzy miesiące. W przeszłości "Olofmeister" był zawodnikiem Fnatic, z którym święcił triumfy na e-sportowej scenie w CS-a (wygrane m.in. w ESL One Katowice 2015 i ESL One Cologne 2015 i Intel Extreme Masters X - world Championship 2016. W 2016 roku doznał urazu ręki, który sprawił, że musiał przerwać grę na dwa miesiące.

Po przejściu do Faze Clanu również osiągał sukcesy. Ze Szwedem w składzie ekipa z USA triumfowała w sumie w aż siedmiu turniejach offline: ESL One New York 2017, ELEAGUE Premier 2017, finałach czwartego sezonu Esports Championship Series oraz EPICENTER 2018.

"PashaBiceps" ma ciekawą propozycję dla "Olofameistera"

Na odejście Szweda z ekipy Faze Clanu błyskawicznie zareagował "pashaBiceps", inna legenda Cs-a. Jarosław Jarząbkowski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaproponował Olofowi stworzenie wspólnego zespołu w CS-a.

- Cześć olofmeister. Stwórzmy zespół: bez presji, z najlepszą atmosferą, dam Ci najlepsze pozycje. Jeśli odzyskasz motywację i tak nas nie opuścisz - napisał "pashaBiceps" na Twitterze.