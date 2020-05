Wyścig simracingowy na torze Nürburgring z udziałem Pawła Fajdka i Marcina Urbasia

W ten weekend rywalizacja wyścigów simracingowych odbędzie się na niemieckim torze Nürburgring, który uznawany jest za jeden z najtrudniejszych torów na świecie.

Przed nami kolejny weekend pełny motorsportowych emocji w ramach CANAL+ DTM & GT3 Series. Dzisiejszy oraz niedzielny wyścig odbędzie się na niemieckim torze Nürburgring, który przez profesjonalnych kierowców uważany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie, przez niektórych nazywany nawet “zielonym piekłem”. Wszystko za sprawą wielu mocnych zakrętów oraz kilku pułapek, które nie pozwalają nawet na chwilę oddechu.

Informacje o torze:

Lokalizacja: Niemcy, Nürburg, Nadrenia-Palatynat

Długość: 5.148 km

Ilość zakrętów: 16

Serie korzystające z toru:

ADAC GT Masters, ADAC SimRacing Expo, ADAC Truck Grand Prix, ADAC TOTAL, 24-Hour Race, DTM, GT World Challenge Europe

W piątek, jako pierwsze na tor wyjadą samochody z klasy DTM. W klasyfikacji generalnej na fotelu lidera zasiada Dominik Blajer z DV1 TRITON Racing, który posiada prawie 200 punktów przewagi nad Konradem Żerebiecem z Carboner Racing Team. Jako trzeci w ogólnej tabeli plasuje się Kamil Putoń z Together Esports Racing, tracący zaledwie siedem punktów do Żerebieca.

W prekwalifikacjach do piątkowego wyścigu najszybszy był Dominik Blajer, który przyzwyczaił nas do zajmowania najwyższej pozycji w wyścigach w klasie DTM. Jednak zaraz za nim uplasował się Przemek Lemanek, również reprezentujący DV1 TRITON Racing, który w przygotowując się do dzisiejszego wyścigu przejechał aż 302 okrążeń.

W niedzielę na tor wyjadą samochody klasy GT3. W klasyfikacji generalnej pierwsze dwa miejsca piastują zawodnicy DV1 TRITON - Jakub Charkot oraz Dominik Blajer. Oprócz kierowców wyłonionych w prekwalifikacjach udział wezmą sportowcy - Paweł Fajdek, który brał już udział w zeszłym tygodniu w wyścigu oraz debiutujący w serii Marcin Urbaś - lekkoatleta, 2-krotny Olimpijczyk i medalista Mistrzostw Europy.

Piątkowy wyścig rozpocznie się o godzinie 18:30 a niedzielny o 17:30 i będzie je można oglądać na antenie nSport+. Dla fanów czterech kółek, którzy chcą obejrzeć zawody w internecie, zapraszamy na stronę nSport+ na Facebooku. Seria wyścigów jest realizowana wspólnie przez agencję gamingową Fantasyexpo i Republic of Simracers. Wszystkie szczegóły oraz możliwość zapisania się do zawodów dostępne są na stronie www.republicofsimracers.com.