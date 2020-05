Pokazano pierwszy zwiastun nowej gry F1! Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół [WIDEO]

F1 2020 będzie już dwunastą oficjalną grą stworzoną przez Codemasters na zlecenie władz serii. Premierę zaplanowano na 10 lipca, a na okładce standardowej wersji, która będzie dostępna w Polsce, pojawią się Kimi Raikkonen oraz Daniel Ricciardo. W edycji deluxe główną postacią promowaną przez Codemasters został Michael Schumacher. W grze mamy mieć dostęp do wielu legendarnych bolidów prowadzonych przez siedmiokrotnego mistrza świata w trakcie jego kariery.

Pojawił się pierwszy zwiastun gry F1 2020! Fani zauważyli ciekawy szczegół

We wtorek Codemasters zaprezentowało pierwszy trailer gry z elementami gameplayu. Fani od razu zauważyli jeden szczegół. W trakcie nieco ponad minuty materiału na prowadzeniu w rozgrywce nie pojawia się żaden inny zespół niż Ferrari.

Sezon 2020 Formuły 1 został wstrzymany przez epidemię koronawirusa i do momentu startu rywalizacji w rzeczywistości kierowcy są zapraszani do walki w wirtualnych wyścigach rozgrywanych w grze F1 2019. Tam brakuje jednak niektórych torów z nowego kalendarza. Te zostaną oczywiście dołączone do nowej wersji gry. Poza bolidami Formuły 1 są tam zawarte także te znane z Formuły 2 i to nie zmieni się w kolejnym tytule z serii Codemasters.

