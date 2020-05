Wielka internetowa akcja nie pomogła. Polacy przegrali w finale najważniejszych rozgrywek!

Twitter oszalał po rozpowszechnieniu akcji wspierającej drużynę K1ck eSports Club w finale EU Masters. Zdjęcie Polaka grającego w ekipie K1ck zostało udostępnione nie tylko przez miłośników esportu, ale także piłkarzy jak Mateusz Klich czy dziennikarzy jak Michał Pol. Wszyscy solidarnie wspierali Polaków w najbardziej prestiżowych rozgrywkach League of Legends. A "Puki Style" stał się popularny na całym świecie.

REKLAMA

Wsparcie Mateusza Klicha i innych nie pomogło. K1ck przegrało w finale

Polacy dość entuzjastycznie podeszli do akcji wspierającej Łukasza "Puki Style'a" Zygmunciaka. W tym celu użytkownicy postanowili zmienić swoje zdjęcia profilowe lub udostępniać zdjęcia Polaka z hashtagami - #POLSKAGUROM czy #NoweProfilowe. W akcji udział wzięli m. in. Mateusz Klich czy Michał Pol.

Zdjęcie "Pukiego" zrobiło się popularne na całym Twitterze. Screenshota swoich powiadomień udostępniła esportowa ekipa niemieckiego Schalke 04.

Wsparcie tysięcy użytkowników nie przyniosło jednak oczekiwanego rezultatu. K1ck eSports Club przegrało z francuską piątką 0:3. Choć wynik tego nie oddaje, finał między LDLC OL a K1ck był naprawdę wyrównany. Wysiłek drużyny, w której grał "Puki Style" nie wystarczył na Francuzów, którzy skutecznie odbudowywali straconą przewagę. W swoich mediach społecznościowych, Łukasz Zygmunciak odniósł się do finału oraz wsparcia kibiców.

- Naprawdę kocham każdego z was, który wspierał esport i jak powiedziałem wcześniej do Polaków, jednak dołączyło dużo nowych osób, więc powtórzę: Każdy, kto wspiera esport jest niesamowity. Wierzę, że będziecie się tego trzymać i jako gracze, kochamy was - napisał "Puki Style".

Skradzione konto Mateusza Klicha. Kibice pytają skąd zdjęcie esportowca

Mateusz Klich, który włączył się w akcję wspierania esportowców podczas rozgrywek LoL-a, musiał uspokoić swoich fanów, że jego konto nie zostało skradzione. Reprezentant Polski wyjaśnił, że śledzi rozgrywki esportowe z udziałem Polaków i stąd na jego profilu pojawiło się zdjęcie "Puki Style'a".