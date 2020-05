Ludzie oszaleli na punkcie Pukiego. Wspierają go m.in. Michał Pol czy Mateusz Klich

W sobotę wieczorem K1CK Neosurf awansowało do finału turnieju EU Masters w grze League of Legends. Ogromny sukces polskiej formacji złożonej z Marcin Lebudy "iBO", Lucjana Ahmada "Shlatan", Mateusza Zagórskiego "Matislaw", Oskara Bazydło "Raxxo" i Łukasza "Puki Style" Zygmunciaka nie byłby możliwy, gdyby nie świetna postawa ostatniego z nich.

Fani oszaleli na punkcie "Puki Style"

Zawodnik K1CK już od 10 lat jest profesjonalnym graczem e-sportowym, ale jeszcze nigdy nie osiągnął tak ogromnego sukcesu, jakim jest gra w wielkim finale niezwykle prestiżowego turnieju EU Masters. W mediach społecznościowych jego fani z całego świata, a także wiele osób związanych ze środowiskiem e-sportowym, w tym nawet popularni dziennikarze, postanowili w hołdzie dla Łukasza "Puki Style" Zygmunciaka zmienić swoje zdjęcie profilowe, na którym widnieje polski gracz.

Akcja ma bardzo duży odzew, a najpopularniejszymi hasztagami związanymi z nią są #PUKIGUROM i #POLSKAGUROM i #NoweProfilowe. Do akcji włączyli się również zagraniczni gracze LoL jak "Caps" czy "sOAZ", znane postaci z Counter-Strike'a (tj. "TaZ" czy "Izak"), a nawet Mateusz Klich, czyli piłkarz reprezentacji Polski i Leeds United.

Zygmunciak napisał również odezwę do kibiców. - Ciężko mi to opisać, ale wiedzcie, że to wszystko, co robicie, jest cudowne i jak pisze tego twitlonga, to tworzą mi się naprawdę łzy w oczach. Nigdy chyba nie widziałem czegoś takiego - dziękował we wpisie opublikowanym w sobotę wieczorem.

Jeden z największych sukcesów w historii polskiego e-sportu w League of Legends

Finałowy mecz w ramach European Masters Spring 2020 zostanie rozegrany w trybie BO5 (maksymalnie pięć map) i rozpocznie się o 18:00. K1ck Neosurf (aktualny wicemistrz Polski) zmierzy się w nim z wicemistrzem Francji - LDLC.

Polska formacja zagwarantowała sobie w nim udział po wygranej z hiszpańskim teamem Movistar Riders. Zwycięzca turnieju EU Masters zgarnie 40 tys. euro. Co ciekawe, to drugi raz w historii, gdy polski zespół zagra w finale prestiżowego turnieju League of Legends. W 2018 roku dokonali tego gracze Illuminar Gaming. Wówczas w składzie polskiej ekipy był "iBo" (obecnie gra w K1ck) oraz trener Paweł "Delord" Szabla, aktualnie również związany z K1ck Neosurf.

