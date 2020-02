Intel Extreme Masters 2020: walka o najlepszą fotkę na stoisku marki Actina

Stoisko C3 to miejsce, na które Actina zaprosiła licznych partnerów, wśród których wystąpią takie marki gamingowe jak Trust Gaming, ASUS Republic of Gamers, WD Black, Kaspersky i EATON. Będzie też tam można spotkać się z przedstawicielami organizacji esportowych ACTINA PACT, X-KOM AGO, WISŁA KRAKÓW czy TEAM BRUTE, a także sprawdzić przygotowaną specjalnie na IEM ofertę e-sklepu sferis.pl z produktami gamingowymi i nie tylko. Co istotne, wstęp na IEM Expo pozostaje bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

REKLAMA

- Actina od lat jest w sercu esportowych wydarzeń, bo taka jest nasza misja, aby być blisko gracza. Stąd nasza obecność podczas Intel Extreme Masters. Na swoim stoisku pokażemy zwiedzającym nie tylko najnowsze produkty partnerów, ale także zorganizujemy turniej charytatywny CS:GO z udziałem topowych drużyn esportowych w tej części Europy i Polski, w tym organizacji, z którą bardzo blisko współpracujemy, czyli Actina PACT. Wygrana drużyna przekaże karmę i inne dary wybranemu schronisku na Śląsku. Ale to nie koniec wydarzeń, które zaplanowaliśmy na ostatni weekend lutego w Katowicach. Lista jest długa i nie zamierzamy jej do końca zdradzać. Natomiast wszystkich serdecznie zapraszamy, by przybili z nami piątkę i pstryknęli kilka fotek na naszym stoisku – a nuż będą to zwycięskie zdjęcia w specjalnym konkursie… Jeszcze raz: przybywajcie i celebrujcie z nami wielkie esportowe święto jakim jest IEM 2020 – komentuje Michał Miłkowski, Doradca Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Komponentów i marki PC Actina w ACTION S.A.

Profesjonalny sprzęt gamingowy i moc esportowych emocji na stoisku Actina

Każdego dnia trwania targów, w strefie marki Actina rozegrane zostaną liczne turnieje, m.in. w Tekken 7 z udziałem zawodników Narodowej Drużyny Esportu, w Rocket League, ZULA i CS:GO. Będzie to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, rywalizacji przed prawdziwą publicznością, osobistego poznania profesjonalnych graczy i do zgarnięcia cennych nagród od partnerów. Na stoisku będzie można również spotkać profesjonalnego zawodnika MMA, mistrza organizacji KSW w wadze ciężkiej – Karola Bedorfa oraz jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich YouTuberów – Isamu. Organizatorzy przygotowali liczne niespodzianki związane z ich obecnością, które z pewnością pozytywnie zaskoczą wszystkich odwiedzających.

Nie zabraknie również atrakcji dla fanów najnowszych technologii. W strefie wolnego grania wszyscy chętni przetestują wydajne komputery ACTINA Powered by ASUS wyposażone w płyty główne ASUS TUF B360-PLUS GAMING, procesory Intel Core i5-9600KF 4.6 GHz, karty graficzne ASUS TUF Gaming X3 GTX 1660 SUPER OC oraz szybkie dyski SSD WD_BLACK SN750 NVMe o pojemności 500GB. Z kolei za akcesoria gamingowe odpowiada Trust Gaming. Gracze na własne uszy przekonają się, jak działają słuchawki GXT 450 Blizz oraz GXT 414 Zamak, a pod palcami poczują precyzję myszki GXT 165 Celox i klawiatury mechanicznej GXT 865 Asta.

W obrębie stoiska znajdzie się również sklep z produktami wszystkich partnerów oraz gadżetami z gry Fortnite w specjalnych cenach. Promocje będą sięgały nawet 50%.